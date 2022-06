Steiner: “Magnussen is zelfverzekerder en communiceert meer”

Een van de grote verrassingen in de openingsfase van het Formule 1-seizoen 2022 was Kevin Magnussen, die op het laatste moment was teruggehaald door het Haas F1 Team nadat het contract met de Russische coureur Nikita Mazepin was opgezegd vanwege de oorlog in Oekraïne. De Deen reed tijdens de wintertest in Bahrein zijn eerste meters in een Formule 1-auto sinds eind 2020 en verraste door meteen de snelste tijd te rijden. De sterke vorm in het voorseizoen werd opgevolgd met de zevende tijd in de kwalificatie voor de Bahreinse Grand Prix en een vijfde plaats in de race, het beste resultaat van Haas sinds Oostenrijk 2018. Magnussen scoorde daarna ook punten in de GP’s van Saudi-Arabië en Emilia-Romagna, waardoor de hekkensluiter van vorig jaar nu achtste staat in het kampioenschap, boven Aston Martin en Williams.

“Ik geloof niet dat hij voorheen onvolwassen was, maar hij is wel volwassener geworden”, laat teambaas Guenther Steiner over de teruggekeerde Magnussen weten tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Maar hij is 29 jaar, dat is nog steeds jong. Toen hij aan het begin van dit seizoen bij ons terugkwam in het team, vonden we hem veel zelfverzekerder. Ik denk dat hij gedurende zijn vorige periode bij ons leefde met de angst dat hij zijn plek in de Formule 1 kon verliezen. Maar nu hij dat heeft meegemaakt en daar ook weer uit is gekomen, is die angst er niet meer.”

“Daarnaast speelt er nog een ander belangrijk aspect: hij was niet op zoek naar een zitje in de Formule 1, wij hebben hem opgebeld”, vervolgt hij. “Ik denk dat een professionele coureur daar veel voldoening uithaalt. En uiteraard heeft het uiterst belangrijke resultaat dat hij behaalde in zijn eerste race terug, ook geholpen. Het maakte een soort held van hem. Hij heeft nu innerlijke rust en is meer op zijn gemak met zichzelf. Ik zie een Kevin die meer communiceert en zelfverzekerder is in zijn interacties met het team, maar nog steeds dezelfde coureur is als voorheen.”

Steiner verwacht punten van Schumacher

Tegenover de goede prestaties van Kevin Magnussen staan de tegenvallende optredens van Mick Schumacher. De Duitser heeft dit jaar nog geen enkel punt gescoord en het team met enkele forse crashes al behoorlijk op kosten gejaagd. Steiner: “Dat Mick nog geen punten heeft behaald, raakt niet alleen het team, maar ook hemzelf. In de Formule 1 kun je je niet verstoppen. Het enige wat telt zijn je resultaten en dat weet Mick maar al te goed. Hij is zich bewust van de verwachtingen die er van hem zijn: als je een teamgenoot hebt die punten pakt, moet jij dat ook doen. En als je dat niet doet, wordt het moeilijk.”