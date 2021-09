Manager Verstappen prijst organisatie Dutch GP: “Warm bad”

Dat de Dutch Grand Prix maar twee derde van het beoogde aantal toeschouwers mocht ontvangen, daar viel tijdens het weekend in Zandvoort eigenlijk maar weinig van te merken. De sfeer op de tribunes was drie dagen lang opperbest. En de fans kregen waarop ze gehoopt hadden: een historische thuisoverwinning van hun grote held Max Verstappen.

“Na het natte weekend op Spa-Francorchamps, waar het qua performance natuurlijk wel allemaal prima was, kwamen we hier op donderdagochtend echt in een warm bad terecht. Alleen maar positieve mensen”, vertelde Raymond Vermeulen na de race aan Motorsport.com, nadat hij op zijn weg terug naar de Red Bull-hospitality talloze felicitaties in ontvangst had genomen. “De partners, Jumbo en alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt samen met Bernhard van Oranje, ze hebben wel iets neergezet hoor. Ik sprak net wat mensen uit het internationale speelveld en die noemden het next level wat hier is gedaan. Voor de BV Nederland is dit hét visitekaartje naar de rest van de wereld. Ik denk dat het voor iedereen die in dit mooie land woont gewoon een fantastisch iets is.”

In sportief opzicht kon de Dutch Grand Prix ook niet veel beter verlopen. Verstappen ging er op zaterdag met de pole-position vandoor en pakte op zondag de overwinning, waarmee hij ook de leiding in het wereldkampioenschap heroverde. “Nadat Max op zaterdag de pole had gepakt, werd er hem ook van hem verwacht dat hij op zondag wel de race zou winnen”, wijst Vermeulen op de enorme verwachtingen die er voorafgaand aan de wedstrijd waren. “Maar hij deed het mega. Hij heeft het keurig gedaan en geen fouten gemaakt.” Ook zijn er complimenten voor het Red Bull Formule 1-team. “De pitstops waren super en we hadden een goede strategie”, aldus Vermeulen. “We hebben goed gereageerd op wat Mercedes deed. Dus ik denk dat we echt trots mogen zijn op dat we hier hebben gewonnen.”

'We hebben Perez wel nodig'

Mercedes had een tactisch voordeel met twee auto’s aan de voorkant van het veld, maar wist daar niet te profiteren. Vermeulen hoopt dat Verstappen de komende races wat meer ruggesteun van Red Bull-teamgenoot Sergio Perez krijgt. “Die hebben wel nodig, want je ziet dat Mercedes strategisch een kaart kan spelen. Wij moeten daardoor reageren op wat zij doen. Dus we hebben graag een mannetje erbij vooraan, zodat wij de regie in handen kunnen nemen. Dat is hier niet gelukt, maar Sergio heeft nu een verse motor dus hij is fully equipped voor Monza. Dus laten we hopen dat we komend weekend meer van hem zien, want dat wordt nog een zware dobber. Dat is immers een baan waar Mercedes het meestal wel goed doet. Maar we hebben een auto die overal sterk is, dus het zal spannend worden in Monza.”