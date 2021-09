Hoe een telefoontje het weekend van Kubica op zijn kop zette

Het Grand Prix-weekend van een reserverijder in de Formule 1 kan behoorlijk lang duren. Als je niet in de simulator zit in de fabriek, zit je op het circuit als toehoorder bij een debrief, je doet misschien wat mediaverplichtingen en maakt de nodige selfies met fans, maar voor de rest is het vooral heel veel rondhangen en wachten. Robert Kubica verwachtte in Zandvoort dan ook een rustig weekend tegemoet te gaan, totdat hij zaterdagochtend te horen kreeg dat Kimi Raikkonen positief was getest op het coronavirus. Een paar uur later zat Kubica in de cockpit van de Alfa Romeo C41 en reed hij de pits uit om tijdens de laatste trainingssessie van het weekend in een uurtje tijd het vernieuwde circuit van Zandvoort nog even onder de knie te krijgen.

"Stiekem hoop je niet in te hoeven vallen"

En zo kwam er twee jaar na een frustrerend seizoen bij Williams toch nog een Formule 1-rentree van Kubica. Twee weken nadat hij op Le Mans in de allerlaatste ronde de overwinning in de LMP2-klasse door de vingers zag glippen, stond hij zondag voor de 98ste keer aan de start van een Grand Prix.

"Je bent er wel op voorbereid", sprak Kubica zaterdag na de kwalificatie over zijn plotselinge invalbeurt. “Het staat namelijk in je contract, je bent je heel erg bewust van je rol binnen het team. Heel eerlijk, ik ben misschien te oud, maar ik had niet meer verwacht dat dit zou gebeuren.”

“Natuurlijk is er altijd een kans dat je moet invallen, maar stiekem hoop je dat het niet hoeft omdat dat betekent dat er iets aan de hand is met je teamgenoot. Het hoort er echter bij, het hoort bij mijn rol binnen het team.”

Wakker gebeld op zaterdagochtend

Na een rustige vrijdag verwachtte Kubica zaterdag opnieuw een dag op stand-by te moeten staan, totdat hij vroeg in de ochtend wakker werd gebeld: “Ik hoorde wat rinkelen, de telefoon van mijn hotelkamer. Ik dacht echter dat het in de kamer naast die van mij was, dus ik werd wakker en had niet echt door wat er aan de hand was. Toen keek ik op mijn eigen telefoon en zag ik een paar gemiste oproepen van Fred [Vasseur]. Mijn eerste gedachte was dat ik zelf positief was getest, omdat ik al wat later op het circuit was gearriveerd. Ik zat tot donderdagmiddag in Warschau met onze partner Orlen. Toen keek ik op mijn telefoon en zag ik dat ik negatief was getest. Tegelijkertijd belde ik Fred terug.”

“Wanneer je vroeg op de ochtend een telefoontje krijgt, weet je dat er iets aan de hand is en dat het team je waarschijnlijk nodig heeft. Ik wachtte tot 09.00 uur [het tijdstip waarop de F1-teams aan de slag mochten gaan op het circuit] waarna we in het paddock konden beginnen. Vanaf dat moment... Laat ik zeggen dat het daarna niet meer een saaie zaterdag was voor mij. Het werd een vrij hectische en uitdagende zaterdag in een overall.”

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Kubica had eerder dit jaar al in de C41 gereden tijdens de eerste vrije trainingen in Barcelona, Oostenrijk en Hongarije. De auto was dan ook niet helemaal nieuw voor hem, maar het feit dat hij op een ‘nieuw’ circuit maar een uurtje de tijd kreeg om te trainen maakte het wel lastig: “Je bent wel voorbereid, maar het is toch een andere manier van voorbereid zijn wanneer je maar één keer in de drie, vier maanden in de auto zit. Vooral dit jaar worstel ik ook met de auto. Vorig jaar had ik veel meer vertrouwen achter het stuur. Toen kon ik na drie maanden weer zo achter het stuur kruipen en had ik na een paar rondjes het vertrouwen en de snelheid te pakken. Dit jaar maken de combinatie van banden en ik denk de [veranderde] auto’s het lastiger. Daarnaast was het zaterdag vrij winderig. Je moet het circuit leren, de grip kwam en ging weer en het is daarnaast ook gewoon geen makkelijke baan.”

Het was voor Kubica zijn eerste kennismaking met het vernieuwde circuit van Zandvoort, waar hij in 2004 op de oude lay-out voor het laatst had gereden in de Formule 3. “Op een circuit als Bahrein zou het veel makkelijker zijn geweest. Maar we zijn in Zandvoort. Ik was best tevreden. Feit is namelijk dat ik voor een derde keer kan zeggen dat ik terug ben in de Formule 1.”

Op safe spelen

Kubica legde in de derde vrije training uiteindelijk 28 rondjes af en eindigde op een voorlaatste plek, negen tienden achter teamgenoot Antonio Giovinazzi. Daarna kreeg de Pool slechts een paar uurtjes de tijd om de data te bestuderen alvorens er gekwalificeerd moest gaan worden: "Vanwege het gebrek aan vertrouwen in de auto speelde ik relatief op safe. Vorig jaar kon ik in de cockpit springen en had ik veel meer vertrouwen, wat soms ook tot verrassend snelle rondetijden leidde. Dat is dit jaar niet het geval. Het komt door de auto, maar ook door de combinatie van auto’s die ik in andere raceklassen rijd. De laatste keer dat ik een kwalificatie deed was vorig jaar in de DTM. Ik had dit jaar nog geen enkele keer een kwalificatie hoeven te rijden."

Kubica kwalificeerde zich uiteindelijk voor de beide Haas-rijders als achttiende voor de race. Bovendien maakte hij – in tegenstelling tot de beide Williams-coureurs – geen fouten en hield hij de auto heel: “De laatste ronde was nog best jammer. Ik dacht echt dat ik me nog kon verbeteren, maar toen reed ik tijdens mijn out lap in het verkeer, in een zeer langzaam tempo. Vlak voordat ik aan mijn vliegende ronde wilde beginnen blokkeerde ik een voorwiel in de laatste bocht en had ik bij het uitkomen wat overstuur. Ik nam daarna geen risico in de eerste bocht. De grip was er gewoon niet. Als je de auto iets forceert kun je de banden sneller aan de praat krijgen. Als je het voorzichtiger aan doet kan het vier tot vijf bochten duren. Ik wist niet hoe snel ze op temperatuur zouden komen, dus je rijdt op zo’n moment gewoon achter de feiten aan. Dat soort dingen kun je niet leren in een boek of vinden in de supermarkt. Anders had ik zaterdagochtend wel een hele hoop kennis ingekocht. Het hoort er echter bij. Al met al was het ondanks de combinatie van wind, het circuit en het feit dat we op safe speelden nog een best aardige zaterdag. Dat is in mijn positie het belangrijkste.”

Vernieuwd Zandvoort maakt het Kubica extra lastig

Zelfs met de ervaring van Kubica was het voor de Pool nog knap lastig om in Zandvoort de juiste rempunten te vinden: "In de aanloop naar de Tarzanbocht had je verrassend veel tegenwind. In mijn laatste ronde van de vrije training remde ik vrij laat, net als Antonio. Maar zelfs toen ik dacht dat ik te laat remde, remde ik nog te vroeg. In de kwalificatie moet je die eerste bocht perfect krijgen, maar je weet niet hoeveel grip er is en hoe het met de remmen zit. Je wilt de auto niet in het grind parkeren. Daarnaast was bocht 3 [de vernieuwde Hugenholtzbocht] ook een uitdaging. Daar verloor ik in de ochtend veel tijd. In de kwalificatie ging het iets beter. Je krijgt niet vaak de kans om in zo’n kombocht te rijden. Zelfs Kimi had het daar lastig op vrijdag. Het is een totaal nieuwe ervaring. Ik had geen idee hoe de auto zou reageren of de banden zouden zijn, en dan komt er ook nog zo’n kombocht bij… Je neemt het stapje voor stapje."

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41, Nikita Mazepin, Haas VF-21 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ik had het natuurlijk wel beter kunnen doen, maar je moet met deze auto’s zoveel risico’s nemen in de kwalificatie. Ik ben niet stom, ik ken mijn plek.” Het feit dat Kubica inmiddels gewend is aan de snelheid van een LMP2-bolide hielp verder ook niet mee tijdens de kwalificatie: “Het is zo anders. Het is misschien beter als je verder helemaal niet racet. Ik ben namelijk wat anders gewend, en opeens kom je erachter dat 60 meter voor de eerste bocht remmen te laat, of misschien wel te vroeg is. Dat je pas bij 50 meter moet remmen. Je hersenen vertellen je dat je bij 120 meter moet remmen, na wat je vorige maand [op Le Mans] hebt meegemaakt. Het is een mentaal ding.”

Op zondag ging het beter voor Kubica en kwam hij als vijftiende aan de finish, al had hij het niet gemakkelijk: “Het was zwaar… Ik sprak George [Russell] vlak voor de race en hij vertelde me dat het fysiek waarschijnlijk het meest veeleisende circuit is. Hij had gelijk. Daarnaast dachten we allemaal dat het wel een chaotische race zou worden met onderbrekingen, gele vlaggen, dat soort dingen. Maar niets van dat alles. Het waren 72 rondjes volle bak, 70 rondjes voor mij omdat ik twee keer op een ronde ben gezet. Het was een zware race. We zijn vijftiende geworden en ik had nog wat leuke gevechten met Vettel en aan het einde ook met Latifi, die ik nog in kon halen. Het was niet gemakkelijk, maar ik ben wel tevreden.”

"Het is alsof je na twee jaar een racket geeft aan een tennisser en hem laat spelen op Wimbledon"

“In die twee jaar dat ik nu bij Alfa Romeo zit heb ik misschien drie keer een start geoefend. Op vrijdagen doe je ook niet echt op snelheid de pitingang oefenen. Ja, je bent reserverijder, maar je denkt nooit dat het ook echt gaat gebeuren dus in die vrije trainingen neem je nooit heel veel risico met dat soort dingen. Zeker wanneer je maar één keer in de drie tot vier maanden in de auto zit. Je rijdt altijd achter de feiten aan, er is geen continuïteit. Het is alsof je na twee jaar een racket geeft aan een tennisser en hem laat spelen op Wimbledon.”

Invalbeurt in Monza nog onzeker

Mogelijk moet Kubica ook komend weekend in Italië weer invallen voor Raikkonen. Ook daar staat de Pool echter geen makkelijk weekend te wachten omdat er vanwege de sprintrace op zaterdag slechts één uurtje getraind kan worden alvorens er op vrijdagavond gekwalificeerd dient te worden. “Ik zal daar wel beter voorbereid aan de start staan, omdat ik hier totaal niet voorbereid was. Vergeleken met de rest is het nog altijd minder. Ik weet nog niet of het gaat gebeuren, maar ik kreeg gisteren al te horen dat ik weinig geluk heb omdat het in Monza ook een ander format is. Ik heb tijd in de auto nodig voordat ik ga kwalificeren, maar in Monza krijg ik slechts een uurtje. Als ik daar moet invallen zal het dus opnieuw niet makkelijk worden. Maar als ik gewoon mijn hoofd gebruik... Het is beter om een paar tienden te verliezen en de auto op de baan te houden, dan het onmogelijke proberen te creëren.”