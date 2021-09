Verstappen schrijft geschiedenis met overwinning in Dutch GP

De sfeer zat er zondag goed in op Circuit Zandvoort, waar de immense tribunes vrijwel volledig oranje gekleurd waren. De toeschouwers werden in de stemming gebracht met races in de Formule 3 en de Porsche Supercup, en een dj, die tussen de actie op de baan door de fans opzweepte met muziek en regelmatig een wave langs het rechte stuk liet gaan.

Lees terug: Liveblog bij de Dutch Grand Prix

Voorafgaand aan de eerste Formule 1-race in Zandvoort sinds 1985 waren er zorgen of het wel een leuke wedstrijd zou worden, doordat de smalle en bochtige duinenomloop zich niet voor inhaalacties zou lenen. De hoop was gevestigd op de Arie Luyendykbocht, waar een kombocht van was gemaakt zodat de coureurs er met open DRS doorheen konden rijden. Maar voor aanvang van het weekend besloot de FIA de DRS-zone pas na de bocht te laten ingaan, waarmee de kans op inhaalacties verder slonk. Een goede startpositie was dus cruciaal.

Max Verstappen klaarde de klus op zaterdagmiddag door de pole-position te pakken. De Nederlander was een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Valtteri Bottas kwalificeerde zich als derde. Een nadeel voor Verstappen was dat Red Bull-teamgenoot Sergio Perez al in Q3 sneuvelde. Mercedes kon zodoende proberen om Verstappen op strategie te kloppen, door de ene coureur op een eenstopper te zetten en de andere op een tweestopper.

Kort na 15.00 uur doofden de rode lampen boven het rechte stuk van Circuit Zandvoort en was de Dutch Grand Prix onderweg. Verstappen schoot als een pijl uit een boog weg en had voor het ingaan van de Tarzanbocht al een aardige voorsprong te pakken op Hamilton en Bottas. Daarachter was het dringen geblazen in de eerste bochten, maar het complete veld overleefde de eerste ronde. Verstappen bouwde zijn voorsprong tijdens de eerste vijf ronden uit naar drie seconden. Daarna stabiliseerde het verschil tussen hem en Hamilton.

De regerend wereldkampioen begon al snel over zijn banden te klagen, waarna Mercedes hem op een tweestopper besloot te zetten. Na negentien ronden werd het spel op de wagen gebracht door Mercedes. Hamilton dook de pits in, wisselde van de soft naar de medium en keerde achter Bottas op P3 terug op de baan. Red Bull had geen andere keuze dan te reageren en haalde Verstappen een ronde later naar binnen. De Nederlander ging eveneens naar de gele compound. Hij kwam vervolgens twee seconden voor Hamilton als tweede terug in de race. Bottas kwam door de pitstops van Hamilton en Verstappen aan de leiding.

De race was 29 ronden oud toen Verstappen bij Bottas arriveerde. De Nederlander liet zich echter niet al te lang ophouden door de Fin. Hij reed in de Arie Luyendykbocht naar de achterkant van Bottas toe en verschalkte de Mercedes aan het begin van het rechte stuk, waarmee hij terug was aan kop. Bottas liet Hamilton daarna voorbij en zocht vervolgens meteen de pits op voor een pitstop.

Na 38 ronden kwam Hamilton voor de tweede maal naar binnen. De zevenvoudig wereldkampioen werd weggestuurd op een set gebruikte mediums. Verstappen volgde opnieuw een ronde later. De Limburger werd van een nieuwe set harde banden voorzien. Verstappen kwam dankzij een snaarstrakke pitstop met drie seconden voorsprong op Hamilton terug op de baan. De Brit zette daarna al snel vraagtekens bij de keuze voor gebruikte mediums. “Ik ga het niet halen op deze banden”, merkte een geagiteerde Hamilton over de boordradio op.

Hamilton kreeg met nog twintig ronden te gaan het verzoek van zijn team om het rustig aan te doen, maar de Brit had de hoop op een overwinning nog niet opgegeven en weigerde zijn jacht op Verstappen zomaar te staken. Het verschil tussen de twee kemphanen bleef echter rond de drie seconden te bungelen. “Mijn banden beginnen eraan te gaan”, deelde Hamilton met nog tien ronden te gaan aan zijn team mee, waarna het verschil met Verstappen een beetje begon op te lopen.

Twee ronden voor het einde was het gevecht definitief gedaan, doordat Hamilton naar binnen kwam om voor het punt voor de snelste raceronde te gaan. Verstappen won zo de Dutch Grand Prix, waarmee hij de eerste Nederlandse winnaar werd van een Formule 1-race in Zandvoort. Hij heroverde hiermee ook meteen de leiding in het kampioenschap. Zijn voorsprong op Hamilton, die twintig seconden achter de Limburger als tweede finishte, bedraagt nu drie punten. Bottas maakte het podium in Zandvoort compleet.

Pierre Gasly werd vierde in de Dutch Grand Prix, voor Charles Leclerc en Fernando Alonso, die landgenoot Carlos Sainz in de slotfase van de zesde plek hield. Achter de Ferrari-coureur knokte Sergio Perez zich naar de achtste positie, gevolgd door Esteban Ocon. Het laatste WK-punt was voor Lando Norris. Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin waren de enige uitvallers. Beiden parkeerden hun wagens met technische problemen in de pits.

Volgende week racet de Formule 1 verder op het Autodromo Nazionale Monza, waar voor de tweede keer dit seizoen met een sprintrace wordt geëxperimenteerd.

Uitslag Formule 1 Dutch Grand Prix