AlphaTauri houdt in 2022 vast aan Gasly en Tsunoda

Het team zet aan het begin van een nieuw Formule 1-tijdperk in op consistentie en stabiliteit. Deze winter gaat het technische reglement op de schop en beginnen de teams met een grotendeels schone lei. Met het behouden van de huidige line-up wil AlphaTauri proberen om verder te groeien richting de subtop. Pierre Gasly is daarbij de ervaren kracht. Hij begint volgend seizoen aan zijn zesde seizoen in de koningsklasse en heeft na een rondzwerving bij Red Bull zijn draai gevonden bij AlphaTauri. De Fransman won vorig seizoen de Italiaanse Grand Prix op sensationele wijze en stond eerder dit jaar in de GP van Azerbeidzjan ook op het podium.

“Ik ben zeer blij nog een jaar met Scuderia AlphaTauri in de Formule 1 actief te zijn, zeker gezien de progressie die we als team geboekt hebben sinds mijn komst in 2017", aldus Gasly. "Op basis van de prestaties die we dit jaar hebben laten zien, denk ik dat er in het vervolg van het seizoen nog mooie dingen te bereiken zijn. Dat geldt ook voor volgend jaar, zeker door de aanstaande veranderingen in het kampioenschap. Ik ben zeer benieuwd wat we in het nieuwe tijdperk van de F1 kunnen bereiken. Dit jaar is tot nu toe zeer succesvol geweest en ik geloof er echt in dat we het in 2022 nog beter kunnen doen.”

Yuki Tsunoda krijgt als junior een jaar langer de kans om zich te ontwikkelen, al had Red Bull ook weinig opties om een andere rijder richting de Formule 1 te halen. De pas 21-jarige Tsunoda kende een veelbelovende start toen hij in de Grand Prix van Bahrein punten scoorde, daarna begon de echte leerweg voor de jonge Japanner. Daar hoorden enkele crashes en beginnersfouten bij, maar voor de zomerstop scoorde Tsunoda in Hongarije zijn beste resultaat tot nu toe. Hij werd zesde. Afgelopen weekend moest Tsunoda op Zandvoort, een nieuw circuit voor hem, opgeven met motorische problemen.

"Ik vind het fijn dat ik nog een tweede seizoen bij Scuderia AlphaTauri mag blijven", reageerde Tsunoda. "Het is een geweldige kans en ik ben het team zeer dankbaar dat ik mag blijven leren en ervaring mag opdoen in de Formule 1. Ik heb een goede band met Pierre, ik leer veel van hem en met dank aan zijn ervaring kan ik mijzelf verder ontwikkelen. Het is geweldig dat ik met hem mag samenwerken. Ik ben recent verhuisd naar Faenza waar ik me gesetteld voel bij het team. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen."

Met Gasly en Tsunoda zijn weer twee puzzelstukken op de plek gevallen in de rijdersmarkt. Het betekent ook dat Red Bull probeert om Alex Albon te stallen bij een van de andere teams. Het team is bezig met Williams, maar ook Alfa Romeo behoort tot de mogelijkheden. Het overgebleven team zou dan voor Nyck de Vries gaan. Overigens presenteerde Alfa Romeo maandag Valtteri Bottas als nieuwe coureur, waardoor de weg vrij is voor de presentatie van George Russell bij Mercedes. Dat nieuws komt naar verwachting ook ergens in de komende dagen.