Tost content: “Geweldig dat line-up al zo vroeg rond is”

Voor het eerst sinds 2013 rijdt AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) twee seizoenen op rij met hetzelfde rijdersduo. De afgelopen jaren werd er flink geschoven in de line-up, mede te danken aan de inmenging van geldschieter Red Bull. Voor 2022, het jaar van ingrijpende nieuwe reglementen, kiest men dus voor stabiliteit. De ervaren kracht Pierre Gasly en de jonge Japanner Yuki Tsunoda moeten de successen behalen. Teambaas Franz Tost is zeer tevreden met zijn rijdersduo.

“Ik ben blij aan te kondigen dat we onze rijders behouden voor het seizoen 2022”, begint Tost. “De ontwikkeling van Pierre in de loop der jaren is zeer indrukwekkend. In zijn tijd bij ons heeft hij alledrie de treden van het podium gehaald. Dat begon met de tweede plaats in Brazilië in 2019, het daaropvolgende jaar won hij onze thuis-Grand Prix in Monza en dit jaar stond hij in Baku met de derde plaats al op het podium. Ik heb er vertrouwen in dat er nog meer in het vat zit. Daarom zijn we blij dat hij nog een seizoen bij ons blijft. Bovendien helpt zijn ervaring Yuki in zijn ontwikkeling. Dit jaar hebben we gezien dat de positieve relatie tussen die twee, competitief op de baan en vriendschappelijk naast de baan, effectief is voor het team.”

Over de Japanse jongeling zegt de teambaas: “Yuki is als rookie bij ons gekomen en leert elke dag. De feedback van de engineers laat zien dat hij de informatie die hij krijgt absorbeert en hij steeds beter wordt. Als rookie staat hij pas aan het begin van deze reis dus het is goed dat we kunnen voortzetten waarmee we begonnen zijn.”

Al met al niets dan tevreden gezichten bij AlphaTauri: “Het is geweldig dat we onze line-up al zo vroeg in het seizoen rond hebben. We kunnen ons nu focussen op het vervolg van 2021, aangezien we in een stevige strijd in de middenmoot verwikkeld zijn.”