Hamilton waarschuwt Verstappen en Leclerc: "Ik antwoord op de baan"

De woorden van Hamilton komen als reactie op het optimisme dat logischerwijs bij Red Bull Racing en Ferrari hoogtij viert. Beide equipes denken klaar te zijn om de combinatie Hamilton-Mercedes in 2020 van de troon te stoten. Ook op persoonlijk vlak gaf Verstappen al aan niet voor de wereldkampioen onder te hoeven doen. Zo erkende hij dat Hamilton weliswaar een buitengewoon goede coureur is, maar liet hij ook weten dat de Brit 'geen God' is. Verstappen ziet dus kansen.

Deze zaken boezemen Hamilton echter geen angst in. "Ik vind het juist wel grappig om dat allemaal te zien. Maar ik sta erom bekend op de baan te antwoorden", laat hij desgevraagd weten tijdens de presentatie van de Mercedes W11. De zesvoudig wereldkampioen kijkt dan ook met een iets andere blik naar alle retoriek van concurrenten. "Ik zie dat meestal als een teken van zwakte."

Als voornaamste uitdager wijst Hamilton in lijn met deze uitspraken ook niet naar Verstappen of Leclerc. De Brit verwacht vooral veel tegenstand te krijgen van zijn eigen teamgenoot, Valtteri Bottas dus. "Zonder enige twijfel deze man", tikt Hamilton Bottas op de schouder als hij wordt gevraagd naar zijn grootste concurrent in 2020. "Voor jullie is dat natuurlijk leuk om naar te kijken, maar voor ons zal dat weer een zware strijd worden."

Hamilton zal later vandaag zijn eerste meters met de gloednieuwe W11 afleggen. De eerste winst heeft hij al voor deze vuurdoop te pakken. "Ik pas nu in ieder geval in mijn stoel. Dat was vorig jaar niet zo.", zegt hij met een brede glimlach. Om daarna op een iets serieuzere toon verder te gaan. "Iedereen is weer enorm gemotiveerd voor zo'n dag als vandaag. En dat is misschien nog wel het meest indrukwekkende aan dit hele team. Na al het succes zouden mensen ook een beetje achterover kunnen leunen, maar dat is absoluut niet het geval." Mercedes is volgens Hamilton dus helemaal klaar voor de strijd.

Foto's: De nieuwe Mercedes W11 uitgebreid in beeld