F1-circuit Melbourne mogelijk al voor GP van 2021 op de schop

De openbare wegen die gebruikt worden voor het circuit zijn al sinds de eerste Grand Prix in Melbourne in 1996 niet meer gerenoveerd. De Australian Grand Prix Corporation, organisator van het evenement, heeft al een paar jaar de wens om het wegdek van nieuw asfalt te voorzien. Na een deal met Formule 1-eigenaar Liberty Media afgelopen zomer is de organisator ervan verzekerd dat de race in ieder geval tot en met 2025 op de F1-kalender staat. Die zekerheid is belangrijk voor het circuit met het oog op aanpassingen voor toekomstige races.

Die aanpassingen lijken al relatief snel te gaan gebeuren. Er zijn plannen om voor de race in 2021 of 2022 nieuw asfalt te hebben liggen. Onderdeel van het project is dat er opnieuw gekeken wordt naar de huidige lay-out om waar nodig het spektakel en inhalen te bevorderen. Daarover is nog geen duidelijke conclusie naar voren gekomen, de AGPC is daarover met de F1 in gesprek. Een beslissing over de timing van de werkzaamheden, wat betekent dat het dagelijkse verkeer dat over de betreffende wegen rijdt omgeleid moet worden, valt waarschijnlijk rond de seizoensopener volgende maand.

Andrew Wesacott, CEO van de AGPC, bevestigde tegenover Motorsport.com: "In de komende één of twee jaar zullen we nieuw asfalt neerleggen. We zijn in gesprek met de F1 hoe we de baan zo veranderen dat het past bij de evoluties van de F1-wagen sinds 1996, of het nu gaat om het verbreden van bepaalde stukken of om camber. Het zijn allemaal lopende werkzaamheden en we weten waarschijnlijk tijdens de eerstvolgende race meer over de tijdlijn en wanneer het kan beginnen." De AGPC overwoog een aantal jaar geleden om het circuit grotendeels te veranderen. Een van de ideeën was om van de snelle chicane, bestaande uit de bochten 11 en 12, een scherpere bocht te maken waar harder geremd moet worden. Dat zou inhaalacties op die plek mogelijk moeten maken, iets wat met de huidige vorm eigenlijk te riskant is. Het concept ging uiteindelijk overboord toen de AGPC en FOM het erover eens waren dat het de races niet veel beter zou maken.

Volgens Westacott wordt er naar een breed scala aan opties gekeken bij de nieuwe beoordeling van het circuit. "Als je de kans krijgt om iets te veranderen, moet je kijken naar hoe het beter kan. Er bestaat geen twijfel over dat de wagens enorm zijn geëvolueerd tussen 1996 en 2020, in 2021 zullen ze opnieuw anders worden. Waar wij naar kijken is het asfaltmengsel en de impact ervan op de bandenslijtage, naar bochten en of die aanpassingen nodig hebben. Maar we willen het karakter van het circuit niet kwijtraken en moeten er rekening mee houden dat er een meer in het midden ligt, er zijn speelvelden en meer omgevingsaspecten. We zullen geen dingen doen zoals de banking in Zandvoort, dat kan ik alvast beloven. We zullen alle mogelijkheden evalueren, van snelheidslimieten in de pitstraat tot aan de breedte van bepaalde delen van het circuit en het soort asfalt."

