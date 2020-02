Tech analyse: Wat is er nieuw op de McLaren MCL35

Het ontwerpteam heeft veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de voorzijde. De neus en voorwielophanging zijn flink onder handen genomen.

De neus is een verdere verfijning van deze complexe structuur die McLaren al in 2018 introduceerde. De zeer slanke structuur van de neus staat aan de basis van het ontwerp, net als het gebruik van de ‘cape’ eronder. Het gat in de punt van de neus en de twee losstaande openingen hebben plaats moeten maken voor een eenvoudiger ontwerp. De twee vleugelsteunen staan nog altijd zo ver mogelijk uit elkaar als de reglementen toestaan.