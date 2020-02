McLaren onthult nieuwe auto voor F1-seizoen 2020

De 2019-auto gaf McLaren weer wat kleur op de wangen. Met een verfrissende line-up en vooral een sterk verbeterde auto werd de weg naar boven weer gevonden. Het devies voor 2020 is dan ook helder: doorgaan op de ingeslagen route en het momentum vasthouden. Dit streven is terug te zien in het ontwerp van de MCL35, dat grotendeels overeenkomt met de vorige creatie van het merk uit Woking. Desondanks wijkt het uiterlijk wel enigszins af, onder meer door de ietwat afgeslankte sidepods en natuurlijk de vernieuwde kleurstelling.

Voortbouwen op het concept van 2019

Verder valt de auto op hoofdlijnen een doorontwikkeling van de MCL34 te noemen. Continuïteit in plaats van een trendbreuk dus, zoals je bij stabiele reglementen ook mag verwachten. Qua chassis en aerodynamica heeft McLaren op het eerste oog weinig vreemde bokkensprongen gemaakt, zo blijft onder meer de opvallend smalle neus (zeker in vergelijking met de concurrentie) gehandhaafd. De kennis van 2019 is dus gebruikt om het bestaande concept op details te finetunen.

Verder blijft men voor een belangrijk deel afhankelijk van Renault, dat andermaal de motoren levert. Ook op dat vlak zijn de eerste signalen redelijk hoopvol. Renault sloeg de plank in 2019 weliswaar mis met het eigen fabrieksteam, maar was motorisch gezien wel op de goede weg. Als deze trendlijn gedurende de wintermaanden is voortgezet, lijkt McLaren een serieuze gegadigde om het gat met de drie topteams in ieder geval te verkleinen. Met de stille hoop op meer, zo werd tijdens tijdens de presentatie voor een select gezelschap in Woking nogmaals duidelijk. De ultieme ambities van McLaren reiken namelijk verder dan enkel 'best of the rest' zijn.

In stijl afscheid nemen van Renault

De gepresenteerde MCL35 is overigens de (voorlopig) laatste McLaren die wordt aangedreven door Renault-motoren. Vanaf volgend seizoen zal de formatie van Andreas Seidl overstappen op de krachtbronnen van Mercedes. Die overgang komt tegelijk met de grote reglementswijzigingen voor 2021. In deze transitie schuilt ook alvast een belangrijk vraagstuk voor dit seizoen. Want hoe gaat McLaren de beschikbare middelen in 2020 verdelen tussen de doorontwikkeling van de MCL35 en het 2021-project?

Een valide vraag voor Seidl en zijn mannen, al mag dat dilemma succes op korte termijn niet in de weg staan. Waar Renault hardop spreekt van een nieuw overgangsjaar, wil de Duitse McLaren-teambaas daar niets van weten. "We zullen 2020 zeker niet opofferen. We willen opnieuw een goed seizoen draaien, omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van het team om constant vooruitgang te blijven boeken." De MCL35 moet dus een nieuwe stap in de wederopstanding van McLaren betekenen. Aan Carlos Sainz en Lando Norris om al dit optimisme een goed vervolg te geven.

