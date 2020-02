Vettel trapt wintertest in Barcelona af namens Ferrari

Ferrari was eerder deze week het eerste team dat diens 2020-auto presenteerde. In het pittoreske Reggio Emilia werd de nieuwe creatie voor het eerst aan de wereld getoond. Het vervolg vindt logischerwijs plaats in Barcelona, waar vanaf volgende week de winterse testweken op het programma staan. Voor deel één heeft Ferrari de onderlinge verdeling alvast wereldkundig gemaakt.

Dit betekent concreet dat Vettel het spits afbijt op woensdag. Hij zal die eerste testdag volledig voor zijn rekening nemen. Op donderdagochtend is het dan de beurt aan zijn jongere teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask zal tot de lunchpauze rijden, waarna Vettel het stuur weer overneemt voor deel twee van het dagprogramma. De afsluitende vrijdag is volledig voor Leclerc. Hierdoor hebben beide mannen aan het eind van de rit anderhalve dag in de nieuwe bolide afgewerkt.

Het schema voor de tweede testweek, die eveneens uit 'slechts' drie dagen bestaat, maakt Ferrari in een later stadium pas bekend. Daarvoor wil men in Maranello eerst afwachten hoe de eerste week verloopt en vervolgens alle data bestuderen. Het blijft verder nog de vraag of Ferrari ditmaal weer het achterste van haar tong laat zien. Vorig jaar deed de Scuderia dit wel, maar kwam men bedrogen uit toen Mercedes in Melbourne nog een enorm overschot bleek te hebben.

Video: Ferrari presenteert de nieuwe F1-auto