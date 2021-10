Hamilton onder de indruk van "leider Leclerc" bij Ferrari

Na een indrukwekkend Formule 1-debuut in 2018 kreeg Charles Leclerc op 20-jarige leeftijd de kans om over te stappen naar de Ferrari-hoofdmacht. Daar heeft hij zichzelf sindsdien opgeworpen als onbetwiste teamleider, zelfs toen het team in crisis verkeerde. De coureur uit Monaco won in 2019 twee races, maar liep de laatste twee seizoenen wat verder achter de feiten aan. Dit seizoen scoorde hij in de Britse Grand Prix een tweede plaats en staat hij zesde in het wereldkampioenschap

“Het is geweldig om te zien hoe Charles gegroeid is, hij is een leider bij een fenomenaal team geworden”, stak Lewis Hamilton de loftrompet over de jonge Ferrari-man. “Natuurlijk hebben ze een moeilijke periode gekend, maar ze worden nu steeds sterker. Ze worden weer sneller en klimmen in de rangorde, langzaam hebben ze de aansluiting weer te pakken bij de voorste teams.”

Hamilton is ervan overtuigd dat Leclerc zijn plafond nog niet bereikt heeft en hoopt stiekem dat de twee in de toekomst nog wat duels gaan uitvechten. “Hij is nog zo jong, hij is bezig aan een prachtige reis en hij heeft de klasse om nog verder te groeien en nog sterker te worden”, aldus Hamilton, die dit jaar om de wereldtitel vecht met Max Verstappen. “Al vroeg in zijn carrière heeft hij zijn potentie laten zien. Dit team gaat alleen nog maar vooruit en hij groeit mee. Ik kijk uit naar de toekomst als we hopelijk meer met elkaar gaan racen.”