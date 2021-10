Red Bull zet Albon in om Tsunoda te helpen bij AlphaTauri

Yuki Tsunoda is in de slotfase van zijn debuutseizoen in de Formule 1 beland. In Bahrein debuteerde hij met een ijzersterk optreden en een negende plek, maar daarna kwam de klad erin bij de 21-jarige Japanner. De foutenlast ging omhoog en ook werkte hij een aantal zeer moeizame races af. Dat leidde al tot de maatregel dat Tsunoda moest verhuizen naar Italië, zodat hij dichter bij de fabriek van AlphaTauri woont en meer tijd kan doorbrengen met engineers.

In de afgelopen weken probeert het team de ontwikkeling van Tsunoda ook op een andere manier te stimuleren. Naar verluidt wordt Alexander Albon daarvoor ingezet door Red Bull en AlphaTauri. De Britse Thai reed in 2019 een half seizoen voor AlphaTauri, voordat hij promotie kreeg naar Red Bull Racing. Daar kende Albon een moeizame periode, waarin hij er niet in slaagde om een vaste plek binnen het team veilig te stellen. Eind 2020 raakte hij zijn racezitje dan ook kwijt, hoewel hij sindsdien aan de renstal verbonden is gebleven als reservecoureur.

Diezelfde Albon zou zijn eigen ervaring nu in gaan zetten om Tsunoda te helpen in zijn aanpassing aan de Formule 1. Hij treedt hierbij niet op als een echte rijderscoach, maar geeft op basis van zijn eigen ervaring her en der wat adviezen over de communicatie van de 21-jarige coureur met het team. Het overheersende gevoel is namelijk dat de snelheid en de racecraft er al zijn bij Tsunoda, maar dat er nog werk nodig is om die snelheid ook goed op de baan te krijgen. Ook hoopt AlphaTauri dat hij door de hulp van Albon in staat gaat zijn om zijn gevoel in de auto beter en effectiever over te brengen op zijn engineers.

Bij AlphaTauri lijkt men er overigens in te geloven dat Tsunoda die stap inderdaad kan maken. Al in een vroeg stadium kreeg hij te horen dat zijn contract verlengd wordt en dat hij in 2022 opnieuw de teamgenoot van Pierre Gasly is. Volgens teambaas Franz Tost – die jaren ervaring heeft in het opleiden van jonge talenten bij het voormalige Toro Rosso – is het ook niet verwonderlijk dat Tsunoda dit jaar af en toe fouten maakte, omdat hij pas twee jaar internationale ervaring in single-seaters had voor hij zijn F1-debuut maakte.

In de Verenigde Staten werkte Tsunoda een van zijn beste en meest probleemloze weekenden van het jaar af. Het leidde tot een mooie negende plek in de race.