Giovinazzi voelt druk door onzekerheid F1-toekomst

Antonio Giovinazzi heeft een aantal tamelijk kleurloze jaren in de Formule 1 achter de rug. De man uit het zuiden van Italië is bezig aan zijn derde seizoen en op een uitschieter (vijfde in Brazilië) in zijn debuutseizoen na zijn de grote successen uitgebleven. Dat heeft overigens ook alles te maken met Alfa Romeo, dat niet bepaald sterk voor de dag komt de afgelopen seizoenen. Giovinazzi genoot zijn opleiding bij Ferrari, maar er heerst onzekerheid rond zijn plek.

“Dat maakt het niet makkelijk om te presteren”, erkende Giovinazzi op de vraag of het lastig is te presteren zonder garanties voor de toekomst. “Elke coureur zal hetzelfde antwoord geven op die vraag. Je wilt weten wat je volgend seizoen gaat doen, of je nu hier bent of niet. Het is niet ideaal, maar zo is de situatie nu eenmaal. Ik doe mijn best zolang er een kans is, ook met de extra druk. Maar ik heb het al vaker genoemd, die druk is er altijd. Je weet dat ik dit altijd gevoeld heb, het is altijd een thema wat er het volgende seizoen gaat gebeuren. Ook dit jaar weer. Het probleem is dat ik het niet meer in de hand heb, het is geen beslissing waar ik invloed op kan uitoefenen. Alles wat ik kan doen is zo goed mogelijk presteren en afwachten wat men gaat beslissen.”

Alfa Romeo was de afgelopen weken met het Amerikaanse Andretti Autosport in gesprek over een eventuele overname, maar de onderhandelingen zijn geklapt. Guanyu Zhou is nu de eerste gegadigde voor het zitje van Giovinazzi. De Chinese coureur zou naar verluidt een aardig sponsorbedrag meenemen. Valtteri Bottas is reed bevestigd voor 2022.