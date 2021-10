Interview Marko: Nog zeker twee zeges nodig voor wereldtitel Verstappen

Het Formule 1-seizoen 2021 scoort qua amusementswaarde bijzonder hoog en dan moet de ontknoping nog komen. Voor die ontknoping heeft Max Verstappen twaalf punten voorgift, op zichzelf al een prestatie na bezoekjes aan de Mercedes-circuits in Monza, Sochi, Instanbul en Austin. "We waren er bang voor dat we in de voorbije drie races op achterstand zouden worden gezet", erkent Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com Nederland. "Maar onderaan de streep hebben we in die races juist meer punten gescoord dan Hamilton. Vooral doordat hij in Turkije slechts vijfde werd en Max in Sochi - met wat geluk en door de regen - naar de tweede plek kon rijden."

Verstappen had vijftig punten voor moeten staan

Het stemt tevreden, al weet Marko als geen ander dat de WK-stand er heel anders uit had kunnen en wellicht zelfs had moeten zien. "We hebben buiten onze schuld om de races in Baku, Silverstone en Hongarije verloren. Als je dat heel voorzichtig doorrekent, dan zijn we in deze races zeker vijftig punten misgelopen. Realiteit is dat we nu maar twaalf punten voor staan. Aan de andere kant hebben we al die tegenslagen wel overleefd en hebben we ook de recente progressie van Mercedes kunnen opvangen." Het maakt dat Verstappen op pole-position staat voor zijn eerste wereldtitel, al ziet Marko de kansen nog altijd als fifty-fifty. "Pas als we Mexico en Brazilië winnen, dan is het zestig-veertig in het voordeel van Max." Opgemerkt dat die klus eerst nog wel even moet worden geklaard, reageert de 78-jarige Oostenrijker: "Ja, maar die races móéten we winnen."

Het geeft perfect aan hoe Marko momenteel in de wedstrijd zit. Verstappen heeft dit jaar al acht overwinningen op zak, maar volgens de Red Bull-topadviseur moet dat aantal naar tien worden getild voor de wereldtitel. "Ik denk dat we nog minimaal twee zeges nodig hebben om relatief zeker te zijn of in ieder geval met een gerust hart de laatste twee raceweekenden in te kunnen." Mexico en Brazilië lijken zoals gezegd de aangewezen plekken om die overwinningen binnen te halen. "Normaal gesproken is het wel zo dat de hooggelegen circuits in Mexico en Brazilië beduidend beter bij ons passen, ja. Maar goed, er is dit jaar al zoveel gebeurd. Zogenaamde Mercedes-circuits bleken dan toch geen Mercedes-circuits en hetzelfde gold voor de Red Bull-banen."

Red Bull-auto complexer, coureur maakt het verschil

Het voorspellen is extra lastig doordat het wapentuig van Mercedes en Red Bull in deze fase van het seizoen nagenoeg identiek is, althans dat is de conclusie van Marko. "Het zit zo dicht bij elkaar dat de vorm van de dag, het asfalt en zelfs de buitentemperatuur de doorslag kunnen geven. Het lijkt er overigens wel op dat Mercedes beduidend sneller de juiste afstelling kan vinden. Onze auto is complexer en daardoor hebben wij vaak meer tijd nodig voor de set-up", duidt hij op de lastige vrijdagen in Turkije en Amerika. "Verder zijn er maar twee coureurs die steeds het maximale uit de auto's weten te halen. Hamilton bij Mercedes en Max is dat natuurlijk bij ons."

"Wat betreft de tweede rijders heeft Perez godzijdank de weg omhoog gevonden en Bottas eigenlijk ook wel - zijn race in Turkije was buitengewoon goed en die in Austin bovengemiddeld. Maar er zijn slechts twee uitzonderlijke coureurs die dit duel in leven houden, nog los van of Mercedes of Red Bull de snellere auto heeft." Het geeft de rijderstitel volgens Marko extra cachet dit seizoen. "Uiteindelijk maakt de rijder dit jaar wel echt het verschil. En die coureurs zijn zo extreem goed dat Verstappen zelfs een snellere Mercedes op harde banden kan verslaan, zoals in Amerika is gebeurd."

