Alonso: FIA-stewards moeten regels handhaven zoals in het voetbal

Fernando Alonso kende een frustrerende Amerikaanse Grand Prix, waar hij in gevecht was met Kimi Raikkonen en het gevoel kreeg dat de Fin wegkwam met een inhaalactie buiten de baan. Dat gebeurde in het duel om de punten waarbij Raikkonen langs de buitenkant kwam bij de Spanjaard en daarbij over de kerbstones buiten de baan ging om de plek te winnen. De stewards zagen geen kwaad in de actie van Raikkonen omdat hij volgens hen zo wijd gedwongen werd, maar Alonso heeft daar geen boodschap aan.

Er wordt al langere tijd gespeculeerd over een document waarin de regels concreter uiteengezet worden, maar volgens Alonso is daar niets mis mee. De handhaving van de stewards, dat is waar volgens de man uit Oviedo de crux zit: “We hebben niets nodig, de regel is duidelijk. We moeten gewoon zorgen dat de regels ook gehandhaafd worden. Wanneer je voetbalt en je raakt de bal met je hand binnen het strafschopgebied, dan is het een penalty. Er is wat mij betreft helemaal geen opheldering nodig wat betreft de regels. Er moet gewoon een beslissing genomen worden en men moet zeggen: dit is een straf. Als dat niet gebeurt, dan gaat iedereen de kantjes ervan af lopen, dan kan iedereen de bal met de hand aanraken in dat strafschopgebied. We hebben geen opheldering nodig, het reglement hoeft ook niet anders. Maar de regels moeten toegepast worden als er een overtreding geconstateerd wordt.”

Heet hangijzer

Eerder dit jaar was Alonso ook al verongelijkt over de werkwijze van de stewards. Hij zinspeelde toen op het feit dat vergelijkbare incidenten niet altijd hetzelfde beoordeeld worden. Gevraagd of de FIA nu minder constant is in de beslissingen dan voorheen, zei Alonso: “Ik denk het wel, het hangt af van wie de handhavers zijn. In Sochi ging ik rechtdoor in de eerste bocht en dat was op donderdag in Turkije direct een heet hangijzer. Hier gingen mensen zonder dat het geforceerd werd met drie wijd door de bocht en buiten de baan, ze namen zelf die beslissing. Laten we kijken of het in Mexico weer zo’n belangrijk onderwerp is of dat het prima is omdat Fernando niet buiten de baan ging.”

FIA-wedstrijdleider Michael Masi heeft aangegeven dat de stewards het incident tussen Raikkonen en Alonso 'marginaal' vonden. Het voorval wordt tijdens de eerstvolgende briefing in Mexico besproken.