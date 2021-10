'Overname Alfa Romeo F1 Team door Andretti van de baan'

Andretti Autosport was de afgelopen weken in gesprek met investeringsmaatschappij Islero Investment over een meerderheidsbelang in Sauber, de organisatie die het Alfa Romeo F1 Team runt. Het iconische Amerikaanse raceteam wilde met deze overname het eigen portfolio uitbreiden en de stap naar de Formule 1 wagen. Michael Andretti en de zijnen waren in verregaande onderhandelingen over een aandeel van 80 procent, maar op het laatste moment is de deal geklapt. Beide partijen konden geen akkoord bereiken over de prijs, waarna besloten werd de stekker uit de onderhandelingen te trekken, zo meldt The Race.

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport wilde Sauber-eigenaar Finn Rausing, een Zweedse miljardair, 350 miljoen euro voor het team ontvangen. Dat bedrag was Andretti bereid te betalen. Daarnaast was er echter een aanvullende eis van een bankgarantie van 250 miljoen euro - 50 miljoen per jaar - om de toekomst van het team veilig te stellen. Het bedrag zou gebruikt moeten worden om het gat tussen inkomsten en het budgetplafond te dichten wanneer er niet genoeg sponsors gevonden zouden worden. Daar wilden de Amerikanen naar verluidt niet mee akkoord gaan.

Motorsport.com heeft contact gezocht met Michael Andretti, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Andretti is een bekende naam in de racerij, met succesvolle teams in de IndyCars, het IMSA-kampioenschap, de Formule E en Extreme E. Door het budgetplafond en het nieuwe technische reglement, waardoor de onderlinge verschillen kleiner moeten worden, zagen de Amerikanen wel heil in een Formule 1-avontuur. Het oprichten van een nieuw team is vanwege het beperkt aantal startbewijzen niet mogelijk, waardoor een overname de enige optie was.

Nu de deal geklapt is, zal het team komend jaar blijven bestaan onder de naam van titelsponsor Alfa Romeo. Valtteri Bottas werd eerder al bevestigd als eerste rijder, de verwachting is dat de Chinees Guanyu Zhou binnenkort wordt aangekondigd als tweede coureur. De Formule 2-coureur neemt een flinke zak geld mee en is bovendien interessant vanwege de Chinese markt.