Hamilton: Hadden eerder, of helemaal niet moeten stoppen

De Grand Prix van Turkije ging zondag van start op een nat Istanbul Park. Lewis Hamilton startte de race na een motorwissel als elfde, maar knokte zich langzaam maar zeker een weg richting het podium. De baan droogde maar langzaam op, waarop Hamilton besloot om langer door te rijden op de set intermediates waarmee hij de race was gestart. De Mercedes-coureur lag daardoor zelfs op podiumkoers, totdat hij acht ronden voor het einde alsnog naar de pits werd geroepen.

Nadat hij een eerdere oproep nog had genegeerd besloot Hamilton deze keer wel gehoor te geven aan het advies van Mercedes. De Brit wisselde van intermediates en kwam als vijfde terug op de baan, maar het duurde niet lang vooral de regerend wereldkampioen zijn onvrede uitte over de gemaakte keuze. Hamilton kwam na de bandenwissel namelijk maar moeilijk op gang, waardoor hij een podiumfinish kon vergeten en zelfs nog even moest vrezen voor de AlphaTauri van Pierre Gasly. De vijfde plek was uiteindelijk het resultaat, waardoor Hamilton acht punten verloor op de als tweede geëindigde Max Verstappen en in de WK-stand nu zes punten achterstand heeft op de Nederlander.

Op de vraag of Hamilton het einde van de race had kunnen halen op zijn kaal gereden setje intermediates, antwoordde de Brit: “Het is Ocon gelukt hoorde ik, dus ik denk dat wij dat ook wel hadden gekund”, sprak Hamilton voor de camera’s van Sky F1. “Maar de banden waren helemaal kaal, dus je weet dan niet hoe lang ze nog mee kunnen gaan. Dan maak je je zeker wel zorgen over de levensduur van de banden.”

Uiteindelijk bleek die late bandenwissel ook niet helemaal de juiste beslissing, waardoor de strategie van Hamilton uitdraaide op een slap compromis: “Ik was in die laatste ronden helemaal niet zo snel. Ik had echt weinig grip, ik weet niet helemaal waarom. Ik had opeens zo weinig snelheid en ik verloor veer terrein op de jongens achter mij.”

“Achteraf gezien hadden we of buiten moeten blijven, of veel eerder moeten stoppen. Als je met nog acht ronden te gaan de pits opzoekt, heb je namelijk geen tijd meer om met het grainen van de banden om te gaan. Ik worstelde dus alleen maar met de fase waarop de band alle kanten op glijdt, waardoor ik bijna nog meer plaatsen verloor. Het is frustrerend, maar het is wat het is.”

“Het voelde heel erg goed toen ik derde lag en ik dacht: ‘Als ik dit nu vast kan houden, dan is het vanaf de elfde startplek een geweldig resultaat.’ De vijfde plek is een stuk minder, maar het had ook nog erger kunnen zijn.”