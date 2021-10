WK-stand F1 2021: Verstappen herovert WK-leiding met podium in Turkije

Twee weken na de gridstraf voor Max Verstappen in Rusland, was het in de Grand Prix van Turkije de beurt aan Lewis Hamilton om zich na een motorwissel een weg naar voren te vechten. Op een regenachtig Istanbul Park leek de Mercedes-coureur op weg naar een podiumfinish, totdat de Brit in de slotfase van de race nog naar de pits werd geroepen voor een nieuw setje intermediates. De zevenvoudig wereldkampioen moest daardoor aan de finish genoegen nemen met de vijfde plek, terwijl Verstappen achter racewinnaar Valtteri Bottas als tweede aan de finish was gekomen.

Met zijn podiumfinish in Turkije sleepte Verstappen acht punten meer in de wacht dan Hamilton, wat genoeg was voor de Red Bull-coureur om de leiding in de WK-stand te heroveren. Met nog zes races te gaan dit seizoen bedraagt het verschil tussen beide titelconcurrenten slechts zes punten.

Stand WK Formule 1 2021 na de Grand Prix van Turkije

Bij de constructeurs blijft de WK-leiding in handen van Mercedes. Ondanks de dubbele podiumfinish van Red Bull heeft de formatie van Toto Wolff mede dankzij de overwinning en de snelste ronde van Valtteri Bottas de voorsprong vergroot tot 36 punten. De derde plaats is nog altijd in handen van McLaren, al zag de Britse formatie de voorsprong op Ferrari teruglopen tot een verschil van 7,5 punt.

Stand F1 constructeurs 2021 na de Grand Prix van Turkije

Pos Teams Punten 1 Mercedes 433.5 41 19 41 40 7 - 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 - - - - - - 2 Red Bull Racing 397.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 - - - - - - 3 McLaren 240 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 - 6 1 45 19 6 - - - - - - 4 Ferrari 232.5 12 22 8 18 18 16 - 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 - - - - - - 5 Alpine 104 - 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 - - - - - - 6 AlphaTauri 92 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 - - 8 - - - - - - 7 Aston Martin Racing 61 1 4 - - 14 18 3 4 - 4 - 5 - 6 - 2 - - - - - - 8 Williams 23 - - - - - - - - - - 10 10 - 2 1 - - - - - - - 9 Alfa Romeo 7 - - - - 1 1 - - - - 1 - - - 4 - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -