Bottas domineert in Turkije: “Een van mijn beste races ooit”

Een jaar geleden spinde Valtteri Bottas in Turkije talloze malen van de baan en werd hij er door teamgenoot Lewis Hamilton op een ronde achterstand gereden, maar deze keer was de Fin op wederom een natte baan het snelst van iedereen. Vanaf pole-position had de toekomstig Alfa Romeo-coureur een goede start, om daarna relatief onbedreigd naar zijn eerste overwinning van het seizoen te rijden.

Bottas moest in de slotfase van de race na een pitstop voor een tweede set intermediates kortstondig de leiding afstaan aan de Ferrari van Charles Leclerc, maar de Fin maakte snel korte metten met de Monegask, om uiteindelijk met veertien seconden voorsprong op Max Verstappen als eerste de eindstreep te passeren.

“Ik denk dat dit een van mijn beste races ooit was”, jubelde Bottas na zijn eerste zege sinds de GP van Rusland vorig jaar. “Op één slippertje na had ik alles onder controle. Maar zoals ik voor de race al zei, de auto voelde dit weekend echt in alle omstandigheden heel goed aan. Ik had heel veel vertrouwen in de auto vandaag, waardoor ik de race echt kon controleren.”

Waar de timing van Hamiltons pitstop de nodige vraagtekens opleverde, werd Bottas op het juiste moment naar de pits geroepen voor een nieuwe set inters: "Het is niet eenvoudig om in dit soort omstandigheden de strategie te bepalen. Wanneer moet je stoppen, voor welke band kies je, dat soort zaken. Maar ik ben blij dat alles vandaag van een leien dakje verliep. Dat is heel erg fijn.”

Lastige middag

Hoewel Bottas het er misschien makkelijk uit liet zien, was het volgens de 32-jarige coureur geen gemakkelijke middag: “Als je echt maar één opdrogende lijn hebt, is er niet veel voor nodig om van de baan te glijden. Ik moest me dus echt de hele race zien te focussen. Het was dus een moeilijke race, maar dit voelt als een welverdiende overwinning.”

Bottas pakte in Turkije het maximale aantal punten doordat hij naast de 25 punten voor de zege ook nog een bonuspunt scoorde voor het rijden van de snelste raceronde. De Fin verstevigde daarmee zijn derde plek in de WK-stand, waar hij met nog zes races te gaan nu 22 punten voorsprong heeft op McLaren-coureur Lando Norris.