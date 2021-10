Perez terug op het podium: “Geduld was vandaag van belang”

“Eindelijk, man”, luidde de eerste reactie van Sergio Perez via de teamradio tegen zijn engineer na zijn eerste podiumklassering sinds de Franse Grand Prix op 20 juni. De Mexicaan was zaterdag in de kwalificatie op Istanbul Park op een enigszins teleurstellende zevende tijd blijven steken, wat door een motorstraf voor Lewis Hamilton nog wel P6 op de startopstelling werd. Na de kwalificatie gaf Perez al aan dat Turkije ‘één van die races is waar de kwalificatie niet het belangrijkste is’. Een dag later voegde hij daad bij het woord met een derde plek.

Acht ronden voor het einde lag Perez nog op de vijfde plaats, maar door een late pitstop van Hamilton schoof hij op naar P4 en even later passeerde hij Charles Leclerc voor de derde positie. De tweevoudig Grand Prix-winnaar had zich eerder in de wedstrijd, vlak voordat hij zijn pitstop maakte, al uitstekend verdedigd in een prachtig duel met Hamilton. “Het was een intense race”, zei Perez na afloop tegen interviewer David Coulthard, refererend aan zijn gevechten met Hamilton en Leclerc.

Perez deed al bij de start goede zaken, door van P6 naar P4 te klimmen. Hij kwam goed van zijn plek en zag bovendien naast zich Pierre Gasly en Fernando Alonso botsen. “Mijn start was best goed. Het was één van die races waarin je geduld moest hebben en op de juiste momenten moest pushen”, vervolgde Perez. Bandenmanagement was ook van groot belang, wist hij. “Want je had niet altijd helemaal door wat er gaande was met de banden. Werden ze minder, of juist weer iets beter? Het was vandaag lastig om te banden te managen.”

Aan het einde van het interview kreeg Perez de beelden van zijn inhaalactie op Leclerc te zien. “Het is altijd leuk om mooie acties te maken. Charles is een goede coureur, het is leuk om met hem te vechten”, aldus Perez over het duel dat hem uiteindelijk de derde positie opleverde.

