Wolff: “Viel meer te winnen” voor Hamilton met gok op oude inters

Lewis Hamilton moest zondag vanaf de elfde positie aan de Turkse Grand Prix beginnen, nadat hij dit weekend een gridstraf van tien plaatsen moest inlossen. In de openingsfase boekte hij rap progressie, waarna de Brit lange tijd op de vijfde plek reed. Terwijl de concurrentie na tweederde van de race een pitstop maakte, reed Hamilton lang door. Even leek hij zelfs zonder pitstop naar de finish te gaan, maar acht ronden voor het einde kreeg hij alsnog een nieuw setje intermediates. Daarop had hij het even lastig en kwam Pierre Gasly nog dichtbij, maar uiteindelijk werd hij alsnog vijfde.

Hamilton gaf na afloop van de race aan dat hij niet geheel tevreden was met de gekozen strategie. Teambaas Toto Wolff denkt daar echter anders over. Hij zag dat Mercedes twee opties had, zo vertelde hij na de race aan onder meer Motorsport.com. “We hadden het heel conservatief kunnen spelen door hem op hetzelfde moment naar binnen te halen als Perez en Verstappen, zodat hij het op de baan kon uitvechten. Dan was hij waarschijnlijk achter Perez teruggekomen en had hij op de baan voor P4, P3 kunnen strijden. De andere mogelijkheid was om lang door te gaan, waarbij we twee opties hadden: of overstappen op de droogweerband, of helemaal niet meer stoppen.”

Wolff tevreden met schadebeperking

Nadat Hamilton in eerste instantie niet naar de pits wilde komen, werd gekozen voor het langer doorrijden. Uitrijden zonder pitstop bleek vervolgens echter geen optie, want daarmee was hij buiten de top-vijf gevallen. “Helaas was het verval qua snelheid groter dan wij nodig hadden om derde, vierde of vijfde te blijven. We verloren bijna het window op Gasly en toen besloten we dat dit niet ging gebeuren. Daarom stopten we en consolideerden we P5”, vervolgt Wolff. “Achteraf gezien had ik liever tien ronden eerder gestopt en het op de baan uitgevochten, waardoor we derde of vierde zouden worden. Maar er viel veel meer te winnen met de andere, meer dynamische variant.”

Geheel ontevreden met de vijfde plaats van Hamilton is Wolff niet. De 36-jarige coureur heeft daarmee “de schade beperkt”, hoewel de teambaas iets meer dan P5 mogelijk achtte. “In een normale droge race was dit waarschijnlijk het beste scenario, de vijfde plek dus. In dit geval, met de informatie die we naderhand hebben, was de derde plek waarschijnlijk het best mogelijke resultaat. Het is een verschil van vijf punten, maar ik denk dat we hier moeten vertrekken met het gevoel dat we dit weekend de schade hebben beperkt. Gelukkig was Valtteri voor ons vooraan en won hij de race, naast het extra punt voor de snelste ronde.”

Bottas krijgt "perfecte 10" voor Turkse GP

Ondanks de vijfde plek van Hamilton ging Mercedes toch met de zege aan de haal in Istanbul. Valtteri Bottas reed op het vochtige Istanbul Park een dominante race op weg naar zijn eerste overwinning van het huidige seizoen. De vertrekkende Fin, die volgend jaar de kleuren van Alfa Romeo draagt, stond sinds de Russische GP van 2020 droog en heeft dus meer dan een jaar op zijn volgende zege moeten wachten. Wolff is vol lof over de verrichtingen van Bottas, die in zijn ogen een belangrijke rol speelde in de strijd om de titel bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs.

“Wat Valtteri dit weekend gepresteerd heeft, is ongelofelijk. Hij startte met gemak van pole, liep weg, was de snelste man op de baan en de beste qua bandenmanagement, had het altijd onder controle en pakte de snelste ronde”, aldus Wolff. “Dat is een perfecte 10 en kan een doorslaggevende rol spelen in het constructeurskampioenschap, maar kan Lewis ook helpen. Want vandaag weerhield Valtteri’s prestatie Max ervan om nog acht extra punten te scoren.”