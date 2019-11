Hamilton-dominantie saai? "Uitspraak van Verstappen is compliment"

"Het wordt misschien een beetje saai om Lewis alles te zien winnen", sprak Verstappen afgelopen week bij de prestatie van zijn nieuwe sponsordeal. In Brazilië kwam de Nederlander daar desgevraagd nog eens op terug en plaatste hij zijn eigen woorden in breder perspectief. "In het algemeen zou ik het beter vinden als er meer teams en dus ook meer coureurs om de titel strijden."

Een spannendere titelstrijd voorkomt volgens de Red Bull-coureur ook meteen dat de Formule 1 als 'saai' wordt bestempeld door de buitenwacht. "Dan wordt de sport vanzelf weer populairder", verkondigt Verstappen in Sao Paulo tegenover onder meer Motorsport.com. "Zulke dingen liggen natuurlijk niet in mijn handen. Maar voor de sport zou het wel beter zijn." De algemene wens is dat de F1-reglementen vanaf 2021 moeten helpen om de door Verstappen gewenste situatie te bereiken. Zo zou het budgetplafond - dat wellicht een jaar te laat komt - voor een gelijkwaardiger speelveld moeten zorgen.

Hamilton ziet zijn overmacht echter niet als schadelijk voor de sport. Hij doet gewoon zijn ding en beschouwt dergelijke uitlatingen van concurrenten als een groot compliment. "Voor mij verveelt het [winnen] nooit, absoluut niet zelfs. Al dat soort opmerkingen moet je echt als een groot compliment zien en dat doe ik dan ook maar", reageert Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com.

Daarnaast herhaalt de Brit nog maar eens dat hij op korte termijn nog niet van plan is zijn helm aan de wilgen te hangen. "Nee, ik geniet van wat ik doe en zie dus nog geen enkele reden om binnenkort al te stoppen." Het besef dat hij ook zonder eventueel zevende titel al bij de grootste F1-coureurs aller tijden hoort, kan Hamilton overigens nog niet helemaal behapstukken. "Het is best lastig om te beseffen hoe grandioos onze reis [met Mercedes] al is geweest. En het is nog niet voorbij, wij zijn nog steeds nieuwe successen aan het bouwen. Als mensen het over de historie hebben, dan is dat bij mij nog niet helemaal ingedaald. Maar dat zal vroeg of laat wel komen."

