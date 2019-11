Verstappen sluit sponsordeal met CarNext.com

CarNext.com is een pan-Europese marktplaats voor kwalitatieve jong gebruikte auto’s en is actief in 23 landen. Voor de promotie in al deze landen is een samenwerking aangegaan met Red Bull F1-coureur Max Verstappen. Het doel is om gezamenlijk de merkbekendheid te vergroten, middels diverse merkactivaties en tv-reclames.

Max Verstappen: “Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking. Zij doen echt iets anders, bieden mensen een nieuwe manier om auto’s te kopen en zijn niet bang om een nieuwe standaard te creëren. Tegenwoordig kopen we bijna alles online, dus waarom geen auto’s? CarNext.com is hier om te winnen en ik kijk uit naar wat we samen kunnen bereiken.”

Ewout van Jarwaarde, CEO CarNext.com “Onze klanten staan echt op de eerste plaats. We zetten altijd de stap extra en innoveren continu om de meest betrouwbare manier te bieden om een gebruikte auto te kopen of te financieren. We zijn hier om de dingen anders te doen en de status quo te challengen. We groeien, en het is onze missie om onze unieke propositie in Europa uit te rollen. Wij geloven in het overtreffen van de verwachtingen en zijn altijd op zoek naar partners die hetzelfde doen om ons merk te versterken. Daarom ben ik heel trots dat ik onze samenwerking met Formule 1-coureur Max Verstappen mag aankondigen. Ik weet zeker dat we samen grenzen blijven verleggen en de status quo uitdagen.”

Vragenvuur met Max Verstappen: