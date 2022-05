Norris: “Mercedes al het hele seizoen sterk in langzame bochten”

“Nee, ik ben totaal niet verrast”, reageert Lando Norris voor de camera van F1 TV op de snelste tijd van George Russell op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Miami. “In Bahrein waren ze al derde en vierde. Ze zijn al het hele seizoen sterk. Alleen omdat ze wat last hebben van het stuiteren, verwacht iedereen dat ze het verschrikkelijk zullen doen. Maar voor de langzame bochten hebben ze één van de betere auto’s. Dat is al het hele seizoen zo, maar waarschijnlijk kijkt niemand goed naar de GPS-data om dat op te merken. Dus nee, ik ben totaal niet verrast en wij moeten harder werken om ze weer voorbij te gaan.”

Norris, die twee weken geleden achter Max Verstappen en Sergio Perez derde werd op Imola, vindt dat McLaren zich het beste kan spiegelen aan Mercedes. “We hebben goede stappen gezet van de eerste naar de tweede vrije training, maar we hebben nog meer nodig. We staan nog niet waar we willen staan. Mercedes staat best ver voor ons. Dat is het team waarmee we ons het beste kunnen vergelijken, aangezien we dezelfde motor hebben”, aldus Norris, die VT2 zelf als zesde afsloot. “Op zich gaan we de goede kant op, dus daar moeten we mee verder gaan.”

Daniel Ricciardo noteerde in de andere McLaren de twaalfde tijd. Ook de Australiër weet dat zijn team nog een stap vooruit moet zetten op het Miami International Autodrome. “Voor de tweede training hadden we wat dingen veranderd, maar we hebben de sweet spot nog niet gevonden”, vertelt Ricciardo. “Het gevoel in de korte en lange runs was hetzelfde. In beide gevallen zoeken we naar dezelfde dingen en hebben we dezelfde zwakkere punten. Dus we hebben nog wat werk te doen, maar dat bedoel ik niet negatief. We hebben gewoon nog veel uit te zoeken op een nieuwe baan.”

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Miami