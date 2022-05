Bocht 17 van F1-circuit Miami vannacht weer opnieuw geasfalteerd

Nog voordat de eerste Formule 1-auto’s over het Miami International Autodrome hadden gereden, werden er donderdag al problemen geconstateerd met het asfalt. In de lange doordraaier bocht 7 en bocht 17, de hairpin voor start-finish, ontstond schade aan het baanoppervlak. Dat werd veroorzaakt door een bekend probleem met het asfalteringsproces op deze punten, waardoor er geen zorgen waren over andere delen van het circuit. Om echte problemen te voorkomen, werden delen van bochten 7 en 17 in de nacht van donderdag op vrijdag al opnieuw geasfalteerd.

Vrijdagavond werd echter besloten om in bocht 17 nog een poging te doen om opnieuw te asfalteren, terwijl er ook werkzaamheden zijn uitgevoerd bij het uitkomen van de bocht. Dit was in de nacht van donderdag op vrijdag nog niet gedaan. In een vernieuwde versie van de race director’s event notes, die zaterdagochtend door wedstrijdleider Niels Wittich naar de teams is verstuurd, wordt gemeld: “De apex en de exit van bocht 17 zijn opnieuw geasfalteerd.”

Voorafgaand aan het eerste F1-weekend in Miami was er ook het nodige te doen om de ingang van de pits. Daar was een krappe chicane aangelegd, compleet met kerbstones. Nadat Wittich op donderdag al had besloten om de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur voor de chicane in te laten gaan, bleven er echter zorgen over de veiligheid van met name de kerbstones. Dat zou vooral gelden in de race, als de coureurs op de limiet rijden. Iets te enthousiast over de kerbs knallen, zou dan kunnen leiden tot een botsing met de pitmuur. Na een discussie in de rijdersbriefing werd besloten om de kerbs te verwijderen voordat de actie op zaterdag van start gaat en dat is inmiddels gebeurd, zo meldt Wittch in zijn event notes. “De kerbs bij het inrijden van de pits zijn verwijderd en vervangen door een paaltje bij iedere apex.”