Alonso: "Voor het eerst sinds 2012 voel ik me weer competitief"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso keerde vorig seizoen terug in de Formule 1. In Qatar pakte de Spaanse coureur met een derde plek het podium en in Hongarije speelde hij een belangrijke rol in de overwinning van teamgenoot Esteban Ocon. Het huidige seizoen verloopt vooralsnog teleurstellend. In Saudi-Arabië viel hij met pech uit, in de Australische kwalificatie crashte hij en op Imola viel Alonso uit na een touché met Mick Schumacher. De Alpine-rijder sprak in Italië over een pijnlijke start van het jaar met slechts twee gescoorde punten. Ploegmaat Ocon heeft de teller al op twintig staan.

In aanloop naar de Grand Prix van Miami zei Alonso zich voor het eerst sinds tien jaar weer competitief te voelen. "Het voelt daarom een beetje vreemd om nog maar twee punten te hebben. Ik denk dat dit qua competitiviteit mijn beste start sinds 2012 is", aldus Alonso. "Ik was in de eerste vier wedstrijden alleen niet zo competitief als hoe ik mij voelde. Ik heb veel tegenslag gehad. Ik had eenvoudig zesde kunnen worden in Jeddah en in Australië liep ik ook tegen problemen aan. Op Imola lag ik er na een rondje ook alweer uit. Het is slechts een kwestie van tijd voordat goede resultaten komen. Ik voel me nu sterk en snel. De auto voelt ook sterk, dus ik kijk uit naar elk F1-weekend."

In 2012 won Alonso drie van de eerste tien Grands Prix, maar verloor uiteindelijk de titel met slechts drie punten verschil aan toenmalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel. Zijn laatste zege scoorde hij tijdens de Spaanse Grand Prix van 2013. Eind 2014 verruilde Alonso Ferrari voor McLaren, waar hij pittige jaren meemaakte. Uiteindelijk werd een vijfde positie zijn beste resultaat in de vier jaren dat hij bij het team reed. "Tot op heden zijn we elke sessie sterk", gaat Alonso verder over de huidige vorm van Alpine. "We staan ergens in de top-zes of top-zeven. Dat was niet het geval bij McLaren, in mijn laatste jaar bij Ferrari of vorig seizoen met Alpine. Ik refereer hier aan de feiten: het zijn puur onze posities in de vrije trainingen en kwalificaties. In de races waren er zaken die we zelf niet in handen hadden of het waren puur betrouwbaarheidsproblemen. We hebben onze zaakjes wat dat betreft nog niet helemaal op orde. Tot op heden voelt de auto wel snel, ik voel me er fijn in."

Afgelopen seizoen gaf de kampioen van 2005 en 2006 toe dat het tijd kostte om weer op snelheid te komen, maar inmiddels heeft hij deze met de 2022-auto weer gevonden. "Al geeft dit geen garanties. Met nieuwe reglementen moet je je gewoon aanpassen en het vertrouwen krijgen om 100 procent te pushen. Ik had dat meteen tijdens de wintertests, dus ik voel me goed", besluit hij.