Pechduivel blijft Alonso achtervolgen: "Een pijnlijke situatie"

De Grand Prix van Emilia-Romagna was slechts vijf rondjes oud toen Fernando Alonso zijn A522 met een kapotte sidepod en vloer in de pitbox parkeerde. Deze schade liep de Alpine-coureur op nadat een spinnende Mick Schumacher kort na de start van de race met zijn achterwiel de zijkant van Alonso's auto toucheerde. Na vier Grands Prix heeft de tweevoudig wereldkampioen slechts twee punten verzameld, terwijl collega Esteban Ocon al twintig punten achter zijn Franse naam heeft staan.

"Ik heb liever een sterk einde, dan dat ik het jaar goed begin en belabberd afsluit", blijft Alonso positief. "Dus als ik moet kiezen, dan liever op deze manier beginnen en sterk eindigen. Ik had echter wel nu al op 25 of 30 punten moeten staan, maar in plaats daarvan kijk ik te veel races via de televisie en heb ik twee punten achter mijn naam staan. Dat is pijnlijk." Alonso stelt veel pech te hebben gehad zonder dat hij daar wat aan kon doen en noemt Imola als voorbeeld. Hij trekt wel hoop uit 2021. Toen zat hij in eenzelfde situatie, later dat seizoen viel het meer zijn kant op. "Ik weet dat ik vorig jaar na Imola slechts één punt had. We eindigden het kampioenschap wel op een goede manier en waren vrij competitief. Laten we kijken of we nu hetzelfde kunnen doen."

Het contact met Schumacher beschadigde de nieuwe vloer waar Alonso afgelopen weekend mee in actie kwam. De Spaanse rijder weet niet of deze voor Miami gerepareerd kan worden. "Kort na de start beukte iedereen tegen elkaar aan. Het leek wel alsof alle andere auto's onbreekbaar waren. Ik kreeg een klein tikje van Mick en de boel was naar de gallemiezen. Ik weet niet zeker of we de vloer in Miami kunnen gebruiken. Veel gebeurt zonder dat we er iets aan kunnen doen, de consequenties zijn groot. Dat is een pijnlijke constatering."