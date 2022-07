Na Monaco, Baku en Canada keert de Formule 1 komend weekend terug naar een permanent circuit. Silverstone is vanaf vrijdag het werkterrein voor de koningsklasse. Hoewel Aston Martin na de introductie van een groot updatepakket in Barcelona een stijgende lijn te pakken heeft met de performance van de AMR22, zijn de resultaten nog wat wisselend. Lance Stroll scoorde in Canada een tiende plek en dus het laatste puntje. De Canadees ziet wel dat er stappen worden gemaakt met de auto en hoopt hier in Groot-Brittannië een vervolg aan te geven, mede met de hulp van enkele nieuwe onderdelen.

"Ik kijk echt uit naar de prestaties op Silverstone. Tot op heden is het ons elke Grand Prix gelukt om meer performance te vinden. We boeken echt progressie", trapt de zoon van eigenaar Lawrence Stroll af. "Het gaat er hard aan toe in het gevecht in de middenmoot, dus het zou geweldig zijn als we weer een stap kunnen maken." De fabriek van Aston Martin ligt om de hoek, dus ook voor hen is het een thuiswedstrijd. "Het is een groots evenement voor het hele team en ik kijk ernaar uit om voor dit mooie publiek te racen." Zijn beste resultaat haalde Stroll tijdens de 70th Anniversary Grand Prix die op het circuit van Silverstone werd verreden. Toen kwam de coureur als zesde aan de finish.

Het beste resultaat van teamgenoot Sebastian Vettel is een eerste plek. In zijn eerste jaar bij Red Bull in 2009 kwam de Duitser aldaar als eerste over de meet. Dat kunstje herhaalde Vettel bij Ferrari in 2018. Het is een baan waar de man uit Heppenheim graag komt. "Ik heb van alle raceweekends op Silverstone genoten. Ik sta altijd weer perplex van het enthousiasme van het Britse publiek", zegt de viervoudig F1-kampioen, die verwacht dat het ook een waardevol weekend gaat worden. "De mix van bochten gaat ons ongetwijfeld een beter beeld opleveren van de karakteristieken van de huidige auto's. Het draagt ook bij aan de verfijning van de AMR22. Een raceweekend op Silverstone is altijd intens, maar ik hoop dat we veel plezier gaan hebben en punten kunnen pakken."