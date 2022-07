Alpine F1 wil aantal vrouwelijke werknemers verdrievoudigen

Het Rac(H)er programma van Alpine is bedoeld om de positie van vrouwen binnen de organisatie te versterken. Werken in de auto- en motorsport moet aantrekkelijker worden voor jonge vrouwen. Bovendien gaat Alpine aan de slag met programma’s op school en wordt er een realistische route opgetuigd om een carrière te starten bij het Formule 1-team. In de komende vijf jaar moet het personeelsbestand van Alpine voor 30 procent bestaan uit vrouwen, nu is dat nog 12 procent.

Een belangrijk onderdeel van het initiatief is het doel van Alpine om een vrouwelijke Formule 1-coureur op te leiden. Hier steekt de Franse autofabrikant veel geld in, maar er wordt bovendien gewerkt aan een opleidingsprogramma om jonge vrouwelijke coureurs op te leiden. Ook start men een wetenschappelijk onderzoek om eventuele horden weg te nemen voor een vrouw die mee wil doen in de Formule 1.

“Als Formule 1-team en onderdeel van Renault hebben we de kans om ons ecosysteem inclusief te maken en de diversiteit binnen de organisatie te versterken”, zegt CEO Laurent Rossi van Alpine. “We zijn ons ervan bewust dat er een duidelijke transformatie plaats moet vinden in de sport en de industrie zodat alle talenten in de toekomst kunnen bloeien. Met de lancering van Rac(H)er hebben we op de lange termijn een programma die voor alle spelers in de sector belangrijk gaat zijn. Alleen door ons samen in te zetten kunnen we vooruitgang boeken, dan zou het pas een echt succes zijn.”