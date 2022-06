Aston Martin kende een slechte start onder de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. De AMR22 reed in de eerste fase van het seizoen in de achterhoede en bleef puntloos in de eerste drie races. In Spanje introduceerde de renstal de eerste grote upgrade met onder meer de veelbesproken sidepods, die qua ontwerp lijken op de variant van Red Bull Racing. Sindsdien heeft de in Silverstone gevestigde renstal de weg omhoog weten te vinden. In Monaco, Azerbeidzjan en Canada werden punten gescoord, waardoor Aston Martin inmiddels op de achtste plek staat bij de constructeurs. Ook wist Sebastian Vettel in zowel Monaco als Baku door te dringen naar Q3.

Desondanks waakt teambaas Mike Krack voor te veel optimisme. Hij stelt dat de stratencircuits Aston Martin in de kaart hebben gespeeld en dat er in Silverstone nieuwe onderdelen op de AMR22 zullen zitten om ook op reguliere circuits beter uit de voeten te kunnen. "We brachten een upgrade in Barcelona, maar daar misten we ook snelheid. Sindsdien is de auto niet veranderd. We hebben een combinatie van een auto die zeker beter is, maar ook circuits die ons hielpen om iets competitiever te zijn dan we waren geweest als er drie races op circuits zoals Barcelona waren verreden", legt Krack uit. "We moeten met beide benen op de grond blijven staan. We weten dat we upgrades mee moeten brengen voor de circuits die er nu aankomen en daarom hebben we besloten om dat ook te doen. We moeten de auto van updates voorzien om competitief te blijven, want we weten dat alle anderen ook upgrades meebrengen naar Silverstone."

Met de Spaanse upgrades heeft Aston Martin de nodige progressie geboekt door nu regelmatig te strijden om punten en plekjes in Q3. Dat bemoedigt het team ook weer om de AMR22 verder te ontwikkelen. "Als je ziet hoe spannend de middenmoot is, dan heb je geen grote stap nodig om veel posities te winnen. In het verleden was dit anders toen er grotere verschillen tussen de auto's zaten", zegt Krack. "Maar in de derde training in Baku was het verschil tussen P5 en P15 maar iets meer dan vier tienden van een seconde. Als je erin slaagt om voor die groep te staan, dan scoor je zoveel meer punten dan wanneer je twee of drie tienden mist. Daarom kunnen we ook niet zeggen dat we naar de nieuwe auto gaan kijken. We moeten voor deze groep belanden. Dan wordt het makkelijker om voor punten te vechten, want we kunnen het jaar niet afsluiten op de plek waar we begonnen."