Ecclestone verdedigt Poetin, F1 neemt afstand van voormalig baas

Ecclestone deed donderdagmorgen een interview met de Britse ITV-show Good Morning Britain. Hij verdedigde daar de oorlog die Poetin eerder dit jaar begon in Oekraïne. De 91-jarige zei: “Ik zou nog steeds een kogel voor hem vangen. Ik heb liever dat het geen pijn doet, maar ik zou voor hem zeker een kogel vangen.” Ecclestone noemde Poetin in het interview verder “een persoon van wereldklasse” en zei verder: “Hij is net zoals veel zakenmensen, zeker zoals ik. We maken soms fouten en wanneer je dat doet, doe je je best om het recht te zetten.”

De voormalig directeur van de Formule 1 bekritiseerde vervolgens de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky: “Die andere persoon in Oekraïne was in het verleden een komediant en ik denk dat hij daarmee door wil gaan, als hij beter had nagedacht en zich had ingezet voor een gesprek met meneer Poetin, een heel redelijk persoon, dan was er waarschijnlijk naar hem geluisterd en was er iets anders gebeurd.”

De Russische inval in Oekraïne begon in februari en heeft tot nu toe aan duizenden mensen het leven gekost. Ecclestone is niet meer betrokken bij de organisatie van de Formule 1. Hij verkocht de sport in 2017 aan Liberty Media. Aanvankelijk werd Ecclestone als een soort ambassadeur aan boord gehouden door de organisatie, maar daar kwam men later op terug.

In reactie op de controversiële uitspraken van Ecclestone heeft F1 openlijk afstand genomen. “De uitspraken van Bernie Ecclestone zijn op persoonlijke titel gedaan en staan in sterk contrast met de positie en de moderne waarden van deze sport.”

Het is niet de eerste keer dat F1 naar buiten treedt om afstand te nemen van Ecclestone. In 2020 veroorzaakte de voormalig F1-baas ook opschudding toen hij de anti-racisme campagne van Lewis Hamilton veroordeelde.