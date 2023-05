Na vijf races in het Formule 1-seizoen 2023 zijn er nog twee man puntloos: Logan Sargeant en Nyck de Vries. Van eerstgenoemde was dat voor zijn entree al wel verwacht, aangezien de Amerikaan in de Formule 2 ook geen hoogvlieger is gebleken. De Vries kwam echter met hogere verwachtingen de koningsklasse van de autosport in. Zo kon hij met een Formule 2- en Formule E-titel op zak prima adelbrieven overleggen en beschikte hij ook meer ervaring dan de meeste rookies die in F1 komen.

Helmut Marko voegde in Japan toe dat hij De Vries in ieder geval op technisch vlak als leider zag. Alhoewel De Vries volgens technisch directeur Jody Egginton technisch absoluut aan de verwachting heeft voldaan, gaat het sportief vooralsnog met horten en stoten. Zo kende het weekend in Baku een beroerd verloop en was de race in Miami na een welkome opsteker de dag ervoor ook al snel getekend. Het heeft vanuit Italië enkele verhalen opgeleverd over vermeende deadlines en een stoeltje passen door Daniel Ricciardo. Alhoewel die dingen veel genuanceerder liggen dan op verschillende plekken geschetst - waarover meer in dit achtergrondartikel - is wel duidelijk dat De Vries een sportieve opsteker kan gebruiken in idealiter Monaco of Barcelona.

Voormalig F1-coureur en CART-kampioen Juan Pablo Montoya ziet ook dat De Vries een uitdagende seizoensstart achter de rug heeft, maar stelt dat hij bovenal tijd moet krijgen. "Het is niet makkelijk, maar volgens mij heeft hij vooral nog wat meer tijd nodig. Als we zometeen naar Europa gaan en ook teruggaan naar circuits die hij al kent, dan denk ik dat hij wel beter gaat presteren", laat Montoya aan Motorsport.com weten. "Het begin van dit seizoen is moeilijk voor hem, ook als je puur kijkt naar de planning, doordat hij op allemaal nieuwe circuits is gekomen. Als hij eenmaal weer op bekend terrein komt, dan denk ik dat het wel beter zal gaan." Van de races tot dusver zijn alleen Bahrein en Baku circuits geweest waarop De Vries eerder al had gereden in een Formule 2-auto. Voor de overige banen was 2023 zijn vuurdoop, op uitvoerig simulatorwerk na natuurlijk.

Waar Montoya laat weten dat De Vries tijd nodig heeft, is de realiteit ook dat tijd in de Formule 1 niet altijd vanzelfsprekend is. Zo staat Helmut Marko er in de paddock niet om bekend de meest geduldige van het stel te zijn. "Tja, dat hoort er ook wel een beetje bij in de Formule 1. Je moet wel presteren natuurlijk, maar goed, hij heeft al wel enkele tekenen van die prestaties laten zien, dus laten we het nog maar even afwachten."

Montoya negatief verrast door Ferrari in Miami

Afwachten is ook het codewoord voor twee andere teams die tot dusver tegenvallen: Ferrari en Mercedes. Het is bij beide formaties wachten op (meer) updates, die bij Mercedes in Monaco gaan komen. Het team van Toto Wolff had gehoopt begin dit jaar weer boven Jan te zijn, maar dat is zoals bekend allerminst het geval gebleken. "Dat klopt, maar ik was in Miami eigenlijk wel wat verbaasd. Als je naar het einde van de race kijkt, dan was hun tempo toen namelijk best goed. De grootste verrassing, de grootste tegenvaller als je het over de race pace hebt, was voor mij Ferrari. Lewis had het in het begin moeilijk, maar aan het einde kwam hij erdoor in Miami en won hij behoorlijk veel ten opzichte van de Ferrari's." Het betekent dat ook Ferrari nog aanmerkelijk meer nodig heeft dan de nieuwe vloer die in Miami is geïntroduceerd. Er komt onder meer een nieuwe achterwielophanging uit Maranello, al benadrukt Montoya dat het om kwaliteit en niet om kwantiteit draait. "Iedereen komt in deze fase van het seizoen met updates, het gaat er alleen om in hoeverre ze een verschil kunnen maken."

Spekkoper in dit geheel is tot dusver Aston Martin en dan vooral Fernando Alonso gebleken. De Spanjaard presteert vooralsnog zo constant als een Zwitsers uurwerk en valt vooral op met zijn racegogme, ook over de boordradio. "Nou ja, het is grappig", haakt Montoya in. "Iedereen praat daar tegenwoordig over, maar Fernando rijdt volgens mij nog precies net zo als dat hij in de voorbije jaren deed. Alleen hij heeft nu natuurlijk een veel betere auto, dat is gewoon het hele verschil. Wat ik trouwens wel moet zeggen en wat hij echt heel goed doet, is dat hij iedereen in het team achter zich weet te krijgen, ook nu weer bij Aston Martin", sluit de Colombiaan af.