Het beeld in de Formule 1 in 2023 is na vijf races duidelijk: Red Bull is met de RB19 de sterkste van het veld, wat is aangetoond door de drie zeges van Max Verstappen en de twee zeges van Sergio Perez. Voorlopig komt de concurrentie er niet aan te pas voor wat betreft de strijd om de zeges. Het seizoen is nog lang, maar op papier heeft Red Bull de potentie om dit jaar alle races te winnen. Toch wil teambaas Christian Horner zich niet aan zo'n verwachting wagen.

"Dat is een enorme opgave", zegt Horner in gesprek met Financial Times, voordat bekend werd dat de Grand Prix van Emilia-Romagna niet doorging en de kans groot is dat het aantal races naar 22 gaat omdat er weinig speling is om de race in te halen. "Je hebt stratencircuits en circuits als Silverstone waar het weer een rol zal spelen. Je hebt betrouwbaarheid, strategie en een element als geluk. Het is ondenkbaar om 23 races te winnen. Ik zit hier nu na de eerste vijf races, die hebben we gewonnen. Dat is veruit de beste start van een seizoen die we ooit hebben gehad. We willen daar zo lang mogelijk mee doorgaan, maar we pakken het race voor race aan. We moeten niet denken aan het winnen van 23 races."

Voorlopig heeft Red Bull met de RB19 een dusdanig grote voorsprong dat er voor zowel Max Verstappen als Perez veel fout moet gaan, wil een ander team er met de zege vandoor gaan in een race. Horner wil zich echter nog niet rijk rekenen en benadrukt dat de stand van zaken in de Formule 1 snel kan veranderen. "We keren nu terug in het Europese seizoen, dat is de eerste ronde waarin de grote updates komen. Als je Mercedes moet geloven, komen ze met een compleet nieuwe auto, Ferrari komt met updates. De competitie komt eraan. Het is nog vroeg. Het is heel makkelijk om je te laten meeslepen in wat er nu gebeurt, maar er zitten ontwikkelingen in de pijplijn en dat zal de grid alleen maar dichter bij elkaar brengen."

De eerste vijf races van het seizoen boden nog niet veel spektakel en met name na de Grand Prix van Azerbeidzjan klonk er kritiek dat de races dit jaar een stuk saaier zijn. De genoemde oorzaken daarvan liepen uiteen, van het inkorten van de DRS-zones tot de kleine aanpassingen van de technische regels voor dit jaar om het porpoising te verminderen. Zeker nu Red Bull zo'n grote voorsprong heeft ten opzichte van de concurrentie rijst de vraag of de Formule 1-races nog wel spannend genoeg zijn om te volgen. Volgens Horner blijft dat altijd een interessante kwestie. "Wat dit jaar interessant is, is de dynamiek tussen de twee teamgenoten", doelt hij op zijn coureurs. "Max heeft drie races gewonnen, Sergio twee. Het verschil bedraagt slechts veertien punten. Hoe gaat dat zich ontvouwen? Het wordt interessant om die intra-teamdynamiek te zien. Zoals gezegd verwacht ik dat de anderen op een gegeven moment ook zullen komen opdagen", aldus de Brit.