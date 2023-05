F1 volgt Ferrari en doet flinke donatie voor noodhulp Emilia-Romagna

Emilia-Romagna wordt enige tijd geteisterd door zware regenval en dat heeft ertoe geleid dat maar liefst 23 rivieren in de regio buiten hun oevers zijn getreden. De problemen worden bovendien vergroot doordat er sinds vorig jaar sprake was van droogte in het gebied. De gevolgen zijn enorm: de overstromingen en aardverschuivingen hebben aan dertien mensen het leven gekost, terwijl er zo'n 20.000 mensen dakloos zijn geworden.

Als gevolg van het slechte weer en de daaropvolgende overstromingen heeft de Formule 1 woensdag besloten om een streep door de Grand Prix van Emilia-Romagna, die voor dit weekend gepland stond, te zetten. Sindsdien is een beperkte hoeveelheid F1-personeel teruggekeerd naar het circuit van Imola om alles af te breken en de sport gereed te maken voor vertrek naar Monaco, waar volgende week al geracet wordt. Naar aanleiding van de gebeurtenissen heeft F1 besloten om één miljoen euro te doneren aan de noodhulp die in de regio op gang is gekomen. Daarnaast heeft de sport, samen met de tien teams en de organisatie achter het circuit van Imola, naar verluidt al het ingekochte eten en drinken voor aankomend weekend gedoneerd aan voedselbanken die de getroffen inwoners helpen.

"Ik ben geboren en opgegroeid in de prachtige omgeving van Emilia-Romagna, een regio die momenteel een van de donkerste momenten in haar historie doormaakt", zegt F1 CEO Stefano Domenicali over het besluit om geld te doneren voor de noodhulp. "De situatie voor de gemeenschappen in de regio is verschrikkelijk, maar ik weet dat de veerkracht en passie van de mensen in de regio deze crisis zullen overwinnen. We moeten alles doen wat we kunnen om hen in deze moeilijke tijd te steunen. Daarom doneren wij om de hulpverlening ter plaatse te ondersteunen. Mijn gedachten zijn namens de hele F1-gemeenschap bij iedereen die getroffen is en we willen de hulpdiensten bedanken voor hun ongelofelijke werk."

Met het besluit om geld te doneren aan de noodhulp in Emilia-Romagna stapt de Formule 1 in de voetsporen van Ferrari. De Italiaanse sportwagenfabrikant, die zelf in de regio gevestigd is, maakte donderdag al bekend dat het één miljoen euro doneert ter ondersteuning van de noodhulp.