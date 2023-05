Ferrari doneert één miljoen euro voor noodhulp in Emilia-Romagna

Wegens aanhoudend noodweer zat er voor de raceorganisatie van de GP Emilia-Romagna niks anders op dan de race te annuleren. De extreme weersomstandigheden hebben niet alleen het circuit aangetast, maar vooral ook de veiligheid en leefbaarheid van de lokale bevolking. Tot nu toe zijn er op zijn minst negen doden gemeld en zijn er duizenden mensen geëvacueerd. Essentieel personeel werd wel weer toegelaten op het circuit, zodat men het materiaal kon inpakken voor de Grand Prix van Monaco, die volgende week alweer op het programma staat.

Om de mensen in de regio te steunen, heeft Ferrari een gulle donatie van één miljoen euro gedaan aan het bureau voor territoriale veiligheid en civiele bescherming van de regio Emilia-Romagna. Het Italiaanse team - waarvan de basis in Maranello op slechts een uur afstand ligt van het circuit - wil met dit geld de lokale bevolking structureel helpen, in het bijzonder het milieuherstel en het managen van de hydrologische instabiliteit van de rivieren.

Ferrari’s CEO Benedetto Vigna vertelt: “Ferrari heeft altijd de gemeenschap proberen te helpen in moeilijke tijden. We wilden concrete en spoedige actie ondernemen voor de meest belangrijke behoeftes van de bevolking in Emilia-Romagna, die hard geraakt is door de natuurramp. In samenwerking met de lokale autoriteiten, die we hartelijk willen bedanken voor hun onvermoeibare inzet, brengt deze hulp een teken van troost en een tastbaar gebaar van solidariteit vanuit de gehele Ferrari-familie.” Ook Ferrari-teambaas Fred Vasseur wil zijn medeleven betuigen aan de bevolking: “Namens iedereen bij Scuderia Ferrari wil ik onze sympathie kenbaar maken aan iedereen die betrokken is bij deze vreselijke tragedie. Emilia-Romagna is ons thuisland en het is hartverscheurend om te zijn waar de mensen nu doorheen moeten gaan.”

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de GP later dit jaar ingehaald wordt, aangezien de kalender al propvol zit. Dat betekent dat de oorspronkelijke kalender nu met twee races is ingekort, nadat eerder ook de Chinese Grand Prix werd geannuleerd vanwege COVID-restricties.