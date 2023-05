De Grand Prix van Emilia-Romagna zou ronde zes van het Formule 1-seizoen 2023 vormen. De race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari kon echter niet doorgaan vanwege de hevige regenval en overstromingen in de regio, waarop de Formule 1 besloot om de hulpdiensten niet in de weg te zitten en een streep door de race te zetten. "Na gesprekken tussen de Formule 1, de president van de FIA, de betrokken autoriteiten inclusief de relevante ministers, de president van de automobielfederatie van Italië, de president van de regio Emilia-Romagna, de burgemeester van de stad en de promotor is de beslissing genomen niet door te gaan met het Grand Prix-weekend in Imola", liet de Formule 1 in een verklaring weten.

Daarmee is het nog onduidelijk wat de Formule 1 precies van plan is met deze race, aangezien in het midden wordt gelaten of deze later dit jaar ingehaald gaat worden of dat deze voor dit jaar definitief geschrapt is. Welke opties zijn er nu voor Imola?

De eerste optie is het later inhalen van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Dat is ook meteen een uitdagende optie, aangezien de Formule 1-kalender dit jaar al bomvol staat met races. Er resten tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi, op 26 november, nog zeventien races. Imola zou de eerste van een Europese triple-header vormen met Monaco en Barcelona. Na een week rust trekt de Formule 1 naar Canada om twee weken later naar Oostenrijk af te reizen. Dan resten alleen nog de Grand Prix van Groot-Brittannië en, na een week rust, de double-header van Hongarije en België. Laatstgenoemde race is meteen de laatste race voor de zomerstop, waarna het seizoen op 27 augustus hervat wordt met de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Een week later volgt de Grand Prix van Italië op Monza, tevens de laatste Europese race van het seizoen.

Zomerstop

Een oplossing zou dus zijn om de race op Imola vóór de race in Zandvoort te doen en de zomerstop wat in te korten, maar daar zitten de regels deze oplossing dwars. Artikel 24.1 van het sportief reglement van de FIA verplicht de teams namelijk om twee shutdown-perioden in te plannen. De eerste periode, zoals in 24.1.a te lezen valt, is de periode van veertien achtereenvolgende kalenderdagen in de maanden juli en/of augustus. Mochten twee opeenvolgende wedstrijden slechts zeventien dagen van elkaar verwijderd zijn, dan moet een shutdown van dertien achtereenvolgende kalenderdagen nageleefd worden. Teams moeten de FIA binnen dertig dagen voor de start van het kampioenschap informeren over hun ingeplande shutdown. De tweede shutdown begint op 24 december en loopt voor negen opeenvolgende dagen.

De Formule 1 reist na Monza enkel nog af naar Azië, Amerika en het Midden-Oosten voor de resterende acht races. Ook dan is er weinig plaats voor Imola, los van de logistieke rompslomp die daarbij zou komen kijken. Singapore en Japan volgen op elkaar, evenals de triple-header van Austin, Mexico en Brazilië. Het seizoen wordt afgesloten met de double-header Las Vegas-Abu Dhabi. Kortom, na de Grand Prix van Italië zijn er slechts vier weekenden zonder Formule 1-race, waarmee een inhaalmogelijkheid in de tweede seizoenshelft zo goed als onmogelijk is. Tot en met de zomerstop zijn er slechts drie weekenden zonder Formule 1-race.

Een race in Imola na Abu Dhabi zou een uitdaging worden door de lage temperaturen in die periode. Imola na Monza zou ook een onmogelijke uitdaging zijn, aangezien dat dan voor vijf races achter elkaar zou zorgen. Een andere optie zou dan vóór Oostenrijk zijn, maar dan valt de race tussen deze en de race in Canada in, waardoor er plots vier races achter elkaar zijn gezien de race op Silverstone na Oostenrijk volgt. Om diezelfde reden zou Imola na Silverstone ook een logistieke uitdaging worden. Dat is dan nog zonder rekening te houden met factoren als de staat van de infrastructuur van en rondom het circuit, gezien meerdere wegen overstroomd en beschadigd zijn, en in hoeverre de organisatie weer kan rekenen op genoeg personeel om de race te kunnen organiseren. Kalendertechnisch en organisatorisch zijn er dus veel vraagstukken die het inhalen van de race bemoeilijken.

Hopen op contractverlenging

Op papier is de Grand Prix van Emilia-Romagna voor dit seizoen nog niet volledig geschrapt, maar die optie lijkt op basis hiervan al een stuk aannemelijker. Dat zou dan wel gepaard kunnen gaan met een contractverlenging om deze gemiste race te compenseren. Dat is ook wat de president van de Italiaanse automobielfederatie, Angelo Sticchi Damiani, verwacht. In gesprek met TuttoSport laat hij weten: "Er is besloten de Grand Prix van Imola te annuleren. Deze zal voor 99 procent hersteld worden in 2026 na de contractverlenging."

Het circuit van Imola heeft tot en met 2025 een contract met de Formule 1, maar verliest met de afgelasting dus één editie. Het is dan niet ongebruikelijk om het contract te verlengen, zoals de Formule 1 ook deed met de Grand Prix van China, die inmiddels al vier keer op rij afgelast is vanwege het coronavirus en de strenge handhaving van de coronaregels in Shanghai. Zij kregen in 2021 een nieuw contract dat tot en met 2025 loopt, terwijl er door de race van 2022 al een streep was gegaan.

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren meerdere races moeten schrappen. In 2020 was dat uiteraard het gevolg van de coronapandemie, waardoor er enkel races in Europa en Bahrein verreden werden. Door die pandemie kwam Imola juist weer terug op de Formule 1-kalender na een lange afwezigheid. Het circuit dwong toen een meerjarig contract af. Vorig jaar zette de Formule 1 nog een streep door de Grand Prix van Rusland vanwege de invasie van Oekraïne terwijl ook voor dit jaar de Grand Prix van China geschrapt werd.

Voor Imola geldt bovendien dat een noodsituatie de oorzaak is van het schrappen van de race. Daardoor valt de organisatie binnen regel 5.8 van het sportief reglement van de FIA: "Een wedstrijd die met minder dan drie maanden schriftelijke kennisgeving aan de FIA geannuleerd wordt, komt niet in aanmerking voor opname in het kampioenschap van het volgende jaar, tenzij de FIA oordeelt dat de afgelasting te wijten is aan overmacht."