F1 hakt knoop door: Grand Prix van Emilia-Romagna afgelast

De regio Emilia-Romagna is de afgelopen tijd geteisterd door slecht weer. Langdurige regenval was maandagavond aanleiding voor het ministerie van Burgerbescherming om code rood af te roepen voor de regio. Deze was dinsdag en woensdag van kracht. Door de voorspelde harde wind, stortbuien en onweersbuien kregen lokale burgemeesters het advies om scholen en wegen die onder water dreigden te komen te sluiten. Burgers werd aangeraden reizen zoveel mogelijk te vermijden.

Dinsdag verschenen op sociale media beelden van overstromingen in de regio Emilia-Romagna, ook bij het circuit van Imola was de rivier Santerno buiten haar oevers getreden. Het zorgde voor een hoge waterstand langs het circuit, waar een deel van de paddock, voor de supportklassen, onder water stond. Circuitpersoneel werd verzocht het circuit te verlaten en op woensdag werd de Formule 1-teams gevraagd om niet naar het Autodromo Enzo e Dino Ferrari te komen.

Gezien de noodsituatie in Emilia-Romagna stond er een vraagteken achter het doorgaan van de Formule 1-race op Imola. Niet alleen vanwege de dreiging van overstromingen rondom het circuit, maar ook omdat het onverantwoord leek om fans en personeel naar het circuit te laten afreizen terwijl meerdere wegen overstroomd zijn. Ook deed vicepremier en minister van Infrastructuur Matteo Salvini de oproep om de Grand Prix van Emilia-Romagna uit te stellen, aangezien de hulpverlening prioriteit moet krijgen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd vanwege de overstromingen. Het dodental als gevolg van de overstromingen is inmiddels opgelopen tot vijf, zo melden Italiaanse media.

De organisatie en de Formule 1 hebben overleg gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat de Grand Prix van Emilia-Romagna dit weekend niet door kan gaan en hebben deze zodoende afgelast. "De Formule 1-gemeenschap wil haar medeleven betuigen aan de mensen en gemeenschappen die getroffen zijn door de recente gebeurtenissen in de regio Emilia-Romagna”, meldt de Formule 1 in een statement. "We willen ook een eerbetoon brengen aan het werk van de hulpdiensten die alles doen wat zij kunnen om de personen in nood te helpen."

"Na gesprekken tussen de Formule 1, de president van de FIA, de betrokken autoriteiten inclusief de relevante ministers, de president van de automobielfederatie van Italië, de president van de regio Emilia-Romagna, de burgemeester van de stad en de promotor is de beslissing genomen niet door te gaan met het Grand Prix-weekend in Imola.”

“De beslissing is genomen omdat het onmogelijk is om het evenement veilig te organiseren voor onze fans, de teams en ons personeel. Het is de juiste en verantwoordde beslissing gezien de situatie in de steden in de regio. Het zou niet goed zijn om de lokale autoriteiten en veiligheidsdiensten verder onder druk te zetten in deze moeilijke tijden.”

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week hervat met de Grand Prix van Monaco. Een week later gaan de teams en coureurs naar Barcelona. Imola zou de eerste race van deze triple-header vormen. Of de Grand Prix van Emilia-Romagna later dit jaar ingehaald kan worden, is nog maar de vraag. De races zitten dit jaar al krap op elkaar, wat de teams voor logistieke uitdagingen stelt.