Charles Leclerc staat voor de lange termijn op de radar van Mercedes, dat meldde teambaas Toto Wolff in Baku. De Monegask wil dolgraag voor het wereldkampioenschap vechten, maar daar is de SF-23 niet toe in staat. De auto kan goed meekomen in de kwalificatie, maar zit qua race pace niet op het niveau van Mercedes, Aston Martin en al helemaal niet op dat van Red Bull Racing. In de tussenstand vindt de Scuderia zich momenteel terug op de vierde plaats, ruim achter de Oostenrijkse leiders.

De frustraties lijken toe te nemen bij Leclerc, al gaf hij onlangs wel toe nog volledig gericht te zijn op racen voor Ferrari. Damon Hill zegt bij Sky Sports ook niet te weten waar 25-jarige coureur naartoe kan gaan. Red Bull beschikt over een sterke line-up met Max Verstappen en Sergio Perez, terwijl de renstal van Mercedes met George Russell en Lewis Hamilton werkt. "Mijns inziens zit hij vast bij Ferrari. Hij heeft ook nooit echt volop in een titelstrijd gezeten. Er waren natuurlijk goede momenten, maar die vervaagden ook weer. Daarnaast maakte hij ook fouten in de kwalificatie", zegt Hill.

De toekomst van Hamilton is op dit moment wel een groot vraagteken. De Brit kende in 2022 zijn voorlopig slechtste F1-seizoen en het gaat dit jaar niet veel beter. Zijn contract loopt na 2023 af. Verlaat de zevenvoudig wereldkampioen Mercedes, dan komt er ruimte voor Leclerc. Hill denkt echter dat Hamilton doorgaat. "De topteams zijn ongetwijfeld blij met wat ze op dit moment hebben. Ik denk niet dat hij ergens anders naartoe kan", zegt de Brit over Leclerc. "Red Bull betwijfel ik en ik verwacht dat Toto vasthoudt aan Lewis, tot het moment dat hij beslist te stoppen met racen. Ik vind Charles ook perfect passen bij Ferrari. Ik denk dat hij ervoor de lange termijn zit en wacht tot ze hem een auto geven waarmee hij voor de titel kan gaan."

De toekomst van Alonso

Of is Aston Martin nog een optie voor de Monegask? Dat team doet het voorlopig verrassend goed. De 41-jarige Fernando Alonso bezocht al geregeld het podium, maar hikt vanwege zijn leeftijd wel tegen het einde van zijn F1-loopbaan aan. De wereldkampioen van 1996 vlakt daarom een overstap naar dat team niet helemaal uit. "Aston Martin is een team dat nu opkomt", gaat hij verder. "Als het slecht blijft gaan bij Ferrari, dan gaat hij misschien om zich heen kijken. Toch denk ik dat hij beter af is waar hij is."

Video: Charles Leclerc crasht in kwalificatie voor Grand Prix van Miami