Heftig weer in de Italiaanse regio zorgt al weken voor overstromingen en het dodental loopt steeds verder op. Dinsdag trad de rivier naast het circuit in Imola buiten zijn oevers. Het personeel op locatie werd verzocht de baan te verlaten, terwijl woensdag alle Formule 1-teams werd medegedeeld om niet naar het circuit te komen. F1, de organisatie van de Grand Prix en de lokale autoriteiten gingen met elkaar in gesprek. Woensdagmiddag kwam de bevestiging dat de Grand Prix van Emilia-Romagna officieel is afgelast.

F1-baas Stefano Domenicali, die de regio goed kent, is geschrokken van de omstandigheden en stelt dat dit de enige juiste beslissing is. "Het is ontzettend tragisch om te zien wat er gebeurt in de Imola en Emilia-Romagna, de stad en regio waar ik ben opgegroeid", zegt de CEO. "Mijn gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers, getroffen families en getroffen gemeenschappen van de overstromingen. Ik wil mijn dankbaarheid en bewondering uitspreken voor de hulpdiensten. Zij werken onvermoeibaar door om degenen die hulp nodig hebben te helpen en de situatie te verlichten. Zij zijn helden en heel Italië is trots op hen. Deze beslissing is de juiste voor de lokale gemeenschappen en voor de hele Formule 1-familie. We moeten de veiligheid waarborgen en geen extra last creëren voor de autoriteiten, terwijl zij deze vreselijke situatie aanpakken."

FIA-president Mohammed Ben Sulayem: "Mijn gedachten en die van de FIA zijn bij de getroffenen van de verschrikkelijke situatie in de regio Emilia-Romagna. De veiligheid van alle betrokkenen en de inspanningen om deze situatie te herstellen hebben op dit moment de hoogste prioriteit."

De afgelasting betekent dat het Europese Formule 1-seizoen in Monaco begint. Volgende week racen de F1-coureurs door de straten van Monte-Carlo. Een week later gaat het circus verder in Barcelona met de Grand Prix van Spanje.