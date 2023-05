De regio Emilia-Romagna wordt al weken geteisterd door hevige regenval en overstromingen. Dinsdag moesten de aanwezige mensen op het circuit van Imola de baan verlaten, nadat de rivier pal naast de baan buiten zijn oevers was getreden. Woensdag deelden de autoriteiten mee dat de Formule 1-teams niet naar het circuit mogen. Op verschillende plekken staat het water hoog, waaronder in de paddock van de Formule 2. De pitstraat en F1-paddock lijken voorlopig nog begaanbaar.

De Formule 1, de organisatie van de Grand Prix en de autoriteiten zijn op dit moment in overleg, maar als het aan de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini ligt dan wordt de race in Imola dit weekend afgelast en op een later moment ingehaald. "Laten we ons inzetten voor hulpverlening", aldus Salvini. De Italiaanse editie van Sky Sports meldt dat er door het slechte weer al vijf slachtoffers zijn gevallen en er meerdere mensen vermist zijn. Daarnaast zijn er duizenden mensen geëvacueerd en scholen gesloten. Giorgia Meloni, de premier van Italië, stelt dat de regering naast de getroffenen staat. Ze sprak tijdens een tussenlanding in Alaska, op weg naar de G7-top in Japan, met de autoriteiten over de situatie. Ze meldde niets over de Formule 1 Grand Prix.

Op dit moment geldt er een code rood voor de getroffen regio. Naar verluidt neemt de regen vanaf donderdag af, maar het is de vraag of het dan veilig genoeg is om duizenden mensen te ontvangen. Om 14.00 uur komt de Formule 1 naar verwachting met een verklaring.