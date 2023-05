Circuit Imola blijft no-go zone voor F1-teams vanwege noodweer

Komend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola op het programma. Het gebied wordt echter al weken getroffen door hevige regenval, stormen en overstromingen. Afgelopen dinsdag trad de rivier Santerno buiten zijn oevers. Deze stroomt pal naast het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Het circuitpersoneel van Imola werd dan ook gevraagd om vanwege veiligheidsoverwegingen de baan te verlaten. Het is nu de vraag of de Grand Prix wel in de beoogde vorm door kan gaan.

De woensdag voorafgaand een Grand Prix-weekend is een belangrijke dag om de laatste hand te leggen aan het opbouwen van onder meer garages en hospitality-units, maar de pits en paddock in Imola blijven woensdag leeg. Diverse F1-teams hebben laten weten dat de autoriteiten hebben gevraagd niet naar het circuit te komen. De afgegeven code rood voor de regio Emilia-Romagna blijft tot in ieder geval woensdagavond gelden.

Hoewel het waterpeil van de rivier naast het circuit begint te zakken, blijven er problemen. Diverse delen van het circuit staan onder water, waaronder het gedeelte waar de tv-compound van F1 staat. De F1-pits en paddock zijn voorlopig aan de ellende ontsnapt, maar op social media circuleren beelden van een ondergelopen F2-paddock. Dinsdagavond werd gesuggereerd dat het Alpine-team het hotel in Imola moest verlaten vanwege de overstromingen, maar dit werd door het team zelf ontkent. "Een aantal teamleden, die verantwoordelijk zijn voor het opbouwen, heeft hun hotel vanwege het slechte weer moeten verlaten", meldt een woordvoerder. "De monteurs en engineers zitten in een ander hotel in een nabijgelegen stad. Zij hadden hier geen last van."

Doorgang van de Grand Prix

Woensdagochtend wordt er door F1, de organisatie van de Grand Prix en de regionale autoriteiten vergaderd over de situatie. Naar verluidt komt er woensdag om 14.00 uur een verklaring. Het lijkt er in ieder geval op dat de omstandigheden vanaf donderdag verbeteren. Hierdoor is er een grote kans dat de race doorgaat.

Het grootste probleem zit hem echter in de infrastructuur rondom de baan. Veel wegen en locaties bij het circuit zijn afgesloten. Er worden veel toeschouwers verwacht, wat de autoriteiten een extra uitdaging oplevert. Er zijn diverse oplossingen mogelijk, waaronder het beperkt of niet toelaten van publiek en het inkorten van het weekendschema om de organisatie van de baan meer ruimte te geven zich voor te bereiden.