F1-personeel mag terug naar Imola om in te pakken voor GP Monaco

Dinsdagmiddag werd het Formule 1-personeel nog verzocht om het Autodromo Enzo e Dino Ferrari te verlaten vanwege de hevige regenval en kansen op overstromingen. De rivier Santerno, die langs het circuit stroomt, trad buiten haar oevers en wegen rondom het circuit stonden blank. Ook in een deel van de paddock van de supportklasse stond het water tot kniehoogte. Woensdag riep de Formule 1 de teams op om, om dezelfde reden, niet naar het circuit te komen. Vroeg in de middag werd besloten om een streep te zetten door de race. De Formule 1 vond het niet juist om in deze situatie te gaan racen en wilde de druk op de hulpdiensten niet doen toenemen door de race alsnog doorgang te laten vinden.

Voor de Formule 1 stond de druk er wel op om alles wat in de paddock al was opgebouwd weer in te pakken en gereed te maken om te vervoeren naar Monaco, waar volgende week op het stratencircuit geracet wordt. Met name door afgesloten wegen en de extra reistijd zou het nog spannend worden of de Formule 1 op tijd gereed was. Donderdagochtend klaarde het wat op, waarop besloten is om essentieel Formule 1-personeel weer toe te laten op het circuit, zodat zij kunnen beginnen met het inpakken van al het materiaal. Dit biedt de teams de tijd om de garages, motorhomes en andere faciliteiten die vroeg opgebouwd zijn tijdig in te pakken om door te kunnen gaan naar Monaco.

Nu deze werkzaamheden in Imola aan de gang zijn, zijn er bij de Formule 1 geen zorgen over eventuele gevolgen voor de Grand Prix van Monaco van volgende week. Hoewel nog niet al het teampersoneel in Italië was aangekomen, zullen de mensen die er wel aanwezig waren voordat de race afgelast werd op tijd terugkeren. De teams kunnen nu werken aan het vervoer naar Monaco, dat opnieuw geregeld moest worden met vrachtwagens die vanuit Italië rechtstreeks naar het vorstendom rijden.

Monaco zou oorspronkelijk de tweede race van een intense triple-header vormen, maar zal nu het eerste deel van een double-header met Spanje zijn. De Formule 1 was in haar persverklaring voorzichtig met haar woordkeuze en sprak niet over een volledige afgelasting voor dit jaar. Toch zijn de mogelijkheden om de race dit jaar in te halen zeer beperkt, mede door de toch al bomvolle kalender.