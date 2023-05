Mercedes speelt niet op safe en introduceert groot updatepakket in Monaco

Imola had als het zesde raceweekend van 2023 de start van het Europese seizoen moeten markeren. De start van het Europese seizoen betekent traditiegetrouw de introductie van (grote) updates en dat had aankomend weekend niet anders moeten zijn. Zo had AlphaTauri onder meer een nieuwe vloer op de rol staan, Ferrari een nieuwe achterwielophanging en Mercedes een groot pakket met onder meer nieuwe sidepods, een andere vloer en een nieuwe voorwielophanging. De Scuderia uit Maranello heeft al relatief vroeg eieren voor haar geld gekozen door het geheel uit te stellen. Zelfs als er in Imola wel was gereden, had Ferrari de nieuwe onderdelen niet meegenomen naar het circuit dat relatief dicht bij de thuishaven ligt. De reden is tweeledig. Zo zou het team niet veel wijzer worden van een nat weekend - ook niet met vergelijkende data - en is de kans op schade groter.

Dat laatste geldt ook zeer zeker voor Monaco, dat nu het decor is voor de start van het Europese F1-seizoen. Het stelt alle teams die grootschalige updates hadden gepland voor Imola voor de cruciale vraag wat te doen: gewoonweg doorpakken in het eerstvolgende raceweekend of wachten tot het op papier veiligere Barcelona? Voor dat laatste valt best iets te zeggen als een team krap zit met reserveonderdelen en tijdens een raceweekend niet noodgedwongen terug wil grijpen naar een oudere specificatie. Bovendien is Monaco door de vele langzame bochten en de unieke ondergrond niet meteen het beste circuit om data op te verzamelen. Daar komt nog bij dat de weersvoorspelling - ondanks dat het nog vroeg dag is - ook niet per definitie wijst op een droog raceweekend door de straten van Monte Carlo.

Mercedes heeft drie redenen om door te pakken in Monaco

Het maakt de risicofactor nog net iets groter, maar daar laat Mercedes zich niet door leiden. Na navraag laat een woordvoerder van het team aan Motorsport.com weten dat de geplande updates 'gewoon' in Monaco zullen komen. Hij voegt toe dat Mercedes met het volledige pakket naar het prinsdom afreist en de updates dus niet gefaseerd gaat introduceren. Het doorpakken lijkt aan te geven dat Mercedes er op basis van simulaties van overtuigd is dat het grote pakket daadwerkelijk een stap voorwaarts zal vormen en dat het daarmee dus niet wil wachten tot een later moment.

Daar komt bij dat Lewis Hamilton en George Russell in de voorbije weekenden hebben aangegeven vertrouwen in de auto te missen en ook dat wil Mercedes aanpakken. Ook dit heeft een rol gespeeld in de afwegingen, aangezien vertrouwen in de auto op een stratencircuit van cruciaal belang is. De derde reden is een logistieke. Zo zou het Mercedes logistiek meer moeite kosten om de oude W14 naar Monaco te sturen dan de 'nieuwe', aangezien de nieuwe onderdelen toch al in Imola zijn en vanuit daar naar Monaco gaan.

