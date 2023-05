Wat voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan - bij het nieuws van Franz Tost en Laurent Mekies - al een beetje doorsijpelde, maar toen (bewust) uit de publiciteit is gehouden, is donderdag vanuit Italië alsnog wereldkundig gemaakt. Nyck de Vries zou na het listige begin van 2023 onder druk staan, waarbij de Grand Prix van Spanje als deadline is genoemd. Het geheel is wat snel gekoppeld aan Daniel Ricciardo, die na het passen van een stoeltje klaar zou zijn voor het geval dat, en lijkt ook niet op alle vlakken even accuraat te zijn qua berichtgeving.

Alhoewel de druk ontegenzeggelijk op de ketel staat - hetgeen ook logisch is in de harde F1-wereld - lijkt het geheel iets genuanceerder te liggen dan op sommige plekken is geschetst. Zo blijkt uit navraag bij hooggeplaatste bronnen dat de Red Bull-top inderdaad ontevreden is over wat De Vries tot dusver heeft laten zien, al kan de Nederlander het tij zelf nog keren en kloppen berichten dat zijn dagen geteld zouden zijn niet. Er zit vooral een discrepantie tussen de verwachtingen en de realiteit. Daar moet ter nuance wel bij gezegd dat de verwachtingen ook tamelijk hooggespannen waren. Zo liet Helmut Marko in Japan aan deze website weten De Vries als teamleider te zien en voegde Franz Tost in Bahrein toe dat hij verwachtte dat De Vries er meteen zou staan, doordat de Nederlander zowel qua leeftijd als ook qua ervaring geen gewone rookie werd geacht.

Red Bull-leiding wil beterschap, maar nog geen harde deadline?

In het oliestaatje bleek de auto van AlphaTauri beduidend minder dan gedacht en dus konden de coureurs, zo liet Tost in Jeddah weten, nog niet op de resultaten worden afgerekend. Sindsdien is er echter wel een verschil tussen De Vries en Yuki Tsunoda zichtbaar geworden, die het dit jaar overigens goed doet na het vertrek van Pierre Gasly. Uit data van het Duitse PACETEQ blijkt dat het onderlinge verschil tussen de coureurs van AlphaTauri groter is dan bij andere teams. Zo heeft De Vries in de races tot dusver gemiddeld 0.421 seconde per ronde moeten toegeven op Tsunoda en bedroeg het verschil in kwalificaties zo'n drie tienden. Ter vergelijking: Stroll moet in een gemiddelde raceronde 0.380 seconde toegeven op Alonso, terwijl de teamgenoten van alle andere formaties binnen 0.263 seconde van elkaar zitten.

Los van dit snelheidsverschil kende het weekend in Baku zoals bekend een vervelend verloop. De Vries crashte in de eerste kwalificatie, kwam nogal dicht bij Tsunoda in de sprintrace en zou ook in de hoofdrace crashen. Alhoewel Tost wees naar de welbekende 'crashperiode' waar iedere coureur volgens hem doorheen gaat, is het niet vreemd dat de druk door beide factoren bij elkaar toeneemt.

Het verhaal is echter genuanceerder dan De Vries simpelweg aan een Red Bull-bandentest en een stoeltje passen van Daniel Ricciardo te koppelen. Zo blijkt bij navraag dat er nog geen in beton gegoten deadline hoeft te zijn, al is het wel zo dat de Red Bull-leiding ontevreden is en 'in de komende races' beterschap wil zien. Bij navraag komt de GP van Spanje niet expliciet naar voren, al is door de woorden 'in de komende races' ook niet uit te sluiten dat er na die triple header iets van een evaluatie plaatsvindt. De Vries moet in ieder geval progressie tonen - ook ten opzichte van Tsunoda - om de keuzeheren tevreden te stemmen. Daar kan het overigens wel bij helpen dat De Vries in het Europese seizoen op meer bekende circuits komt. Van de banen waarop tot dusver is gereden, was De Vries alleen bekend met Bahrein en Baku.

Hebben de junioren nog betere papieren dan Ricciardo?

Vervolgens is het belangrijk om te vermelden dat het voorbereidende werk van Ricciardo volgens ingewijden niet direct is gelinkt aan de situatie van De Vries. Natuurlijk kan zoiets worden ingezet of in ieder geval worden gezien om de druk op te voeren, maar in essentie hangen deze stappen vooral samen met zijn taken als derde coureur. Mocht er op termijn iets gebeuren - en nogmaals: dat is primair aan De Vries zelf - dan is het nog geen uitgemaakte zaak dat Ricciardo de aangewezen man is om in te stappen. Dat begint met de situatie van Ricciardo zelf, die voor dit jaar geen interesse had in Haas en zijn kansen zeer zorgvuldig wil afwegen. Natuurlijk zegt iedere coureur rap ja als er een F1-zitje op zijn pad komt, al spelen er op de achtergrond meerdere factoren een rol.

Zo heeft Red Bull met Liam Lawson en tijdens gesprekken de door Red Bull zelf genoemde Ayumu Iwasa meerdere mannen achter de hand, die (ook eventueel pas na dit jaar) de stap naar F1 kunnen zetten. Eerstgenoemde maakt momenteel furore in de Japanse Super Formula, nadat hij vorig jaar derde is geworden in de Formule 2 en het jaar ervoor tweede in de DTM. De Super Formula is één van de laatste klassen onder de Formule 1 waar Red Bull hem kan stallen voorafgaand aan een eventuele promotie, zoals met Pierre Gasly ook is gebeurd. Marko is een liefhebber van de Japanse raceserie, omdat talenten er volgens hem hard worden, levenservaring opdoen en het moeten opnemen tegen coureurs met meer terreinkennis. De 21-jarige Iwasa werd vorig jaar op zijn beurt vijfde tijdens zijn rookieseizoen in de Formule 2 en voert momenteel het kampioenschap aan.

Dat Red Bull deze namen opwerpt, is niet toevallig en hangt samen met een groter geheel. Zo mag het geen verrassing heten dat AlphaTauri ook collectief onder het vergrootglas ligt, waar in Bahrein geruchten over naar buiten kwamen. Inmiddels lijkt een verkoop afgewend en gaat in plaats daarvan het team zelf op de schop. Mekies vervangt Tost na 2023, voormalig FIA-man Peter Bayer komt erbij en Lars Stegelmann is aangetrokken om het team commercieel interessanter te maken. Een deel van het verhaal om AlphaTauri te behouden en dus om Oliver Mintzlaff te overtuigen, die na de dood van Dietrich Mateschitz een deel van diens taken heeft overgenomen, bestaat uit talentontwikkeling. Dit is de nieuwe sportchef van Red Bull in ieder geval voorgehouden. In dat licht past het doorschuiven van een junior als Lawson of op termijn Iwasa wellicht beter in het verhaal dat Mintzlaff is verteld dan Ricciardo, die het onder het huidige reglement ook verre van succesvol is geweest.

Ricciardo zou om twee andere redenen wel interessant kunnen zijn: marketingtechnisch en ter overbrugging. Zo heeft Mintzlaff in de eerste maanden bovenal duidelijk gemaakt dat het hem primair om de knaken gaat, ook in de Formule 1. Als - en nogmaals als - De Vries in de komende maanden niet kan leveren en Marko besluit iets te veranderen, dan zou een comeback van Ricciardo eventueel wel aan Mintzlaff te verkopen zijn met een financieel verhaal (het lachende uithangbord) en ook als tussenpaus totdat een junior het stokje wellicht het seizoen daarna kan overnemen. Zo heeft Lawson momenteel al wel de verplichte superlicentie, maar had Iwasa daar vorig jaar een plekje hoger voor moeten eindigen in F2.

Moraal van het verhaal is zodoende wat genuanceerder dan soms geschetst en ook tweeledig. Ten eerste is het logisch dat er druk op een coureur in de situatie van De Vries ontstaat na de tegenvallende seizoensstart, maar is het voorbarig om daar nu al te harde deadlines of conclusies aan te verbinden. De kern is simpelweg dat de Red Bull-top ontevreden is en snel beterschap wil zien, maar ook dat De Vries alles volledig in eigen hand heeft. In dat opzicht is er weinig veranderd. Het tweede aspect is dat Ricciardo dus absoluut nog geen zekerheidje is als er wel iets gaat gebeuren, zeker niet op de langere termijn, en dat bronnen laten doorschemeren dat een junior doorschuiven met de kennis van nu niet uitgesloten is. Slotsom is dat De Vries weet wat hem te doen staat: leveren om ervoor te zorgen dat al het bovenstaande niet aan de orde is en dat het hopelijk ook niet aan de orde komt.

