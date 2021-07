Capito blij dat iedereen bij Williams teleurgesteld is na Oostenrijkse GP

Het is George Russell vooralsnog niet gegund: een puntenfinish voor het team waarvoor hij sinds 2019 actief is. Afgelopen zondag was de 23-jarige coureur opnieuw dichtbij. Russell mocht na een ijzersterke kwalificatie als achtste van start gaan in de Oostenrijkse Grand Prix. Aan het einde van de race lonkte een WK-punt, maar de wedstrijd duurde een paar ronden te lang voor Williams. Fernando Alonso ging drie ronden voor de finish - met pijn in zijn hart - voorbij aan Russell.

“Heel teleurgesteld”, omschrijft Williams-baas Jost Capito de sfeer in het team. “Maar ik ben heel blij dat iedereen zo teleurgesteld is. Want vier weken geleden zou iedereen een elfde plaats nog als een overwinning hebben gevierd. Dat we twaalfde werden in Frankrijk, vond iedereen fantastisch. Dat we nu teleurgesteld zijn met een elfde plaats, laat zien hoeveel vuur er in het team zit en hoe enthousiast iedereen is. Men wil meer. Men is niet langer tevreden met een resultaat dat geen punten oplevert. Dit is erg belangrijk, want het betekent dat het team zal blijven pushen en de volgende keer nog harder zijn best zal doen.”

Russell deed zijn best om de Alpine van Alonso achter zich te houden, maar het was tevergeefs. “Dat was fantastisch”, zei Capito op het verdedigende rijden van Russell. “Maar de Alpine was veel sneller. Dat kon je wel zien aan hoe snel hij bij George weg reed, nadat hij hem eindelijk was gepasseerd. Maar George heeft het geweldig gedaan. Ik denk dat we een mooie show hebben opgevoerd voor de toeschouwers. Het was erg mooi om naar te kijken.”

Een week eerder was Russell ook al goed voor de dag gekomen in de Grand Prix van Stiermarken. Na een elfde tijd in de kwalificatie mocht hij dankzij een gridstraf voor Yuki Tsunoda als tiende aan die race beginnen. De Brit werkte zich tijdens de eerste ronde op naar de achtste plaats, maar kreeg later te maken met een technisch probleem, waardoor hij zijn wagen in de pits moest parkeren. Niettemin kan Russell terugkijken op een sterke triple-header, die dus begon met de twaalfde plek in de Franse Grand Prix. Capito: “Ik denk dat als iemand voorafgaand aan de triple-header had geroepen dat we dit allemaal zouden bereiken in deze drie races, iedereen ons voor gek zou hebben verklaard en zou hebben geroepen dat dit nooit ging gebeuren. Maar nu zijn we zelfs al teleurgesteld met een elfde plaats! Het laat zien dat we de goede kant opgaan met het team.”

Over twee weken wacht de thuisrace van het team op Silverstone. Capito vindt het lastig om te voorspellen hoe Williams het daar gaat doen: “Dat zal heel erg afhangen van het weer. Iedereen weet onderhand wel dat onze auto erg gevoelig is voor de wind en Silverstone staat erom bekend dat het er behoorlijk kan waaien. Als het erg winderig is, zullen we het moeilijk hebben. Als er niet veel wind staat, dan is er een kans dat we het ongeveer net zo goed kunnen doen als afgelopen weekend.”

