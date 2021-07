Alonso pakt punt af van Russell: “Hoopte dat het iemand anders was”

Fernando Alonso werd zaterdag vroegtijdig uitgeschakeld in de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix, waardoor hij de race in Spielberg als veertiende aan moest vangen. De Spanjaard knokte zich echter naar voren, waardoor hij in de slotfase nog zicht had op de tiende plek – en daarmee het laatste WK-punt. De tiende plaats was op dat moment in handen van George Russell, die de race als achtste was gestart na zijn beste kwalificatie ooit in dienst van Williams. ‘Mister Saturday’ leek eindelijk op weg naar zijn allereerste puntenfinish in dienst van de Britse renstal, totdat hij na een fraai duel werd geklopt door Alonso, die zo het laatste puntje afsnoepte van de Mercedes-junior.

Nadat Lewis Hamilton tijdens de race over de boordradio al zijn lof had geuit over Lando Norris, kon na afloop ook Russell rekenen op mooie woorden van een meervoudig wereldkampioen. Alonso – die Russell eerder al bestempelde als een toekomstig wereldkampioen – sprak na de race namelijk vol lof over de Williams-rijder. “Het was een intens gevecht. Helaas maar één puntje, maar het voelde als een gevecht om de wereldtitel in de allerlaatste ronde”, vertelde Alonso na afloop aan Motorsport.com. “Het voelde voor hem als goud, voor ons was het fijn om vanaf de veertiende plek nog een punt te scoren.

"Voelde me een beetje verdrietig"

Alonso had Russell het WK-punt van harte gegund en onthulde zelfs dat hij “hoopte dat het iemand anders was” waarmee hij moest gaan vechten om het laatste punt, nadat de Brit het hele weekend zo sterk had gereden. “Toen ik zag dat het George was, voelde ik me wel een beetje verdrietig omdat het gevecht met hem moest zijn. Ik denk dat hij in de toekomst nog vaak genoeg de kans krijgt om op het podium te staan en om overwinningen te vechten. Als hij naar Mercedes gaat. Voor ons kwam dat ene punt onverwacht. Vanaf de veertiende startplek waren onze simulaties voor de race iets pessimistischer dan die tiende plaats. Met dat ene punt heb ik dan ook vrede.”

Russell geniet van eerste wiel-aan-wiel duel

Alonso moest voor dat ene WK-punt wel nog flink aan de bak, aangezien Russell zich niet zonder slag of stoot aan de kant liet zetten. In bocht 4 wist Russell meerdere malen knap de tiende plek te verdedigen, totdat hij de Alpine vijf rondjes voor het einde alsnog moest laten gaan.

“Ik rij nu drie jaar in de Formule 1, maar dit was de eerste keer dat ik echt met iemand anders aan het vechten was”, sprak Russell na de race. “Ik heb hier en daar al een aantal inhaalacties gehad, maar ik heb nog nooit wiel-aan-wiel gevochten met iemand. Ik ben dan ook blij dat ik zo lang stand heb gehouden en niets geks of doms heb gedaan. Het was best leuk. Als je zou kunnen kiezen wie je in zo’n situatie achter je zou willen hebben, zou je absoluut niet voor Fernando gaan. Hij maakte het me niet gemakkelijk.”

Hoewel het team van Williams het eerste punt sinds de GP van Duitsland in 2019 dus door de vingers zag glippen, had Russell na afloop geen zelfmedelijden: ‘Uiteindelijk krijg je wat je verdient. Ze waren gewoon sneller dan ons. We hebben het zaterdag geweldig gedaan over één ronde, maar ze waren gewoon net dat beetje sneller. Uiteindelijk zouden ze altijd naar voren zijn gekomen. Het is opnieuw een race waarin we net buiten de punten zijn gefinisht zonder uitvalbeurt van een van de grote jongens. Typisch wel, P11. Elke auto heeft de finish gehaald behalve Ocon, die achter ons reed. Al met al was het echter een veelbelovend weekend. Ik denk dat we goede stappen vooruit maken.”