Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Oostenrijk

Winnaars:

Over de grootste triomfator kan na dit weekend geen twijfel bestaan. Drie raceweekenden, drie pole-positions en drie overwinningen. Veel meer had Max Verstappen zich niet kunnen wensen toen hij naar Paul Ricard afreisde. Het chagrijn van de klapband in Baku is grotendeels weggespoeld en het momentum in de titelstrijd overgenomen. Met 32 punten aan voorsprong heeft hij zelfs voldoende marge voor een eventuele DNF. De Red Bull Ring is al vaker goed jachtterrein gebleken, maar de edities van 2021 zijn anders: zeges met overmacht. Verstappen domineerde zondag zoals Lewis Hamilton in zijn beste dagen en had bijzonder weinig te vrezen. Het zegt veel over Verstappen, maar ook zeker over de RB16B. Zo greep de Limburger zaterdag pole met een rondje 'op tachtig procent van perfectie'. Het kan alleen met een uitzonderlijk goede auto. "The title is Red Bull's to lose", liet Toto Wolff nadien weten en daar zit best iets in...

De zege van Verstappen zette een massaal oranjefeest in gang, al interpreteerde Lando Norris dat laatste nog iets anders. "Wat goed om zo veel McLaren-fans op de tribunes te zien", grapte hij. Het kenmerkt de jonge Brit, die nooit te beroerd is voor een geintje. Toch was dat voor een deel de buitenkant. Tijdens de persconferentie liet hij namelijk weten met een dubbel gevoel op het podium te hebben gestaan. "Ik moet blij zijn, maar eigenlijk hadden we als tweede moeten eindigen." Hij duidt daarmee op zijn tijdstraf van vijf seconden, die inderdaad (ook volgens Christian Horner) achterwege had mogen blijven. Maar los daarvan moet Norris tevreden zijn met zijn eigen optreden. De McLaren-piloot is nog altijd de enige coureur die in iedere race van het seizoen punten heeft gescoord en presteert wekelijks op extreem hoog niveau. Dat hij voor Valtteri Bottas en maar net achter Sergio Perez staat in de WK-stand zegt eigenlijk alles.

Nee, het eerste punt in dienst van Williams is nog niet binnen voor George Russell. Wel heeft hij - zeker niet voor het eerst - zijn visitekaartje afgegeven. De jonge Brit imponeerde op zaterdag door voor het eerst sinds Lance Stroll in Monza 2018 een Williams in Q3 te posteren. Het onderstreept waarom hij 'Mr. Saturday' is, al wil Russell die titel dolgraag inruilen voor een puntenfinish op zondag. Dat laatste leek op de Red Bull Ring lange tijd mogelijk, Russell weerde zich in ieder geval kranig. Ook toen ene Fernando Alonso in zijn spiegels verscheen. Russell deed alles om het laatste puntje te verdedigen, maar tevergeefs. Het doet echter weinig tot niks af aan het respect dat hij oogst, ook in de paddock. Zo liet Alonso na afloop weten: "Ik vond eigenlijk jammer dat het net om George ging, hij reed fenomenaal. Toen ik naderde, hoopte ik dat het iedere coureur zou zijn behalve George in de strijd om P10... Ik voel met hem mee."

Verliezers:

"We liggen mijlenver achter Red Bull", zo luidde de voornaamste conclusie van Lewis Hamilton na afloop van de Oostenrijkse GP. Alhoewel dat in essentie klopt, is de vierde stek van zondag nog eens een extra domper. Juist met een mindere auto draait het om de uitvoering en om maximaliseren. Het is dit weekend allerminst gelukt. Zo liep hij zaterdag al een plekje op de eerste startrij mis, maar had Hamilton de schade op zondag altijd moeten beperken tot P2. Dat laatste leek ook wel te gebeuren, ware het niet dat de regerend wereldkampioen iets te enthousiast over de kerbs bij bocht 10 ging en zijn eigen auto beschadigde. Het heeft hem zes punten gekost en die zijn behoorlijk kostbaar in deze titelstrijd. Tijdens iedere mediasessie heeft Hamilton de noodzaak van upgrades onderstreept om het tij te keren en die upgrades gaan er in Silverstone ook komen. Het zal een bijzonder interessante lakmoesproef worden voor Mercedes: is de titelstrijd nog om te draaien of krijgt 'good old' Juan Pablo Montoya toch gelijk en wordt het een onmogelijke opgave? De Britse GP gaat al veel duidelijk maken.

Waar Verstappen kon terugkijken op een perfect weekend, gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat hetzelfde niet geldt voor Red Bull als geheel. Gezien de overmacht in race pace - in ieder geval in vrije lucht - had de brigade van Christian Horner onherroepelijk een één-tweetje moeten scoren. Dat het niet is gelukt, valt op het conto van Sergio Perez te schrijven. De Mexicaan heeft zijn ervaring tot dusver prima gebruikt om het hoofd boven water te houden in het tweede Red Bull-zitje, maar de Oostenrijkse GP was ondermaats. Juist zo'n ervaren kracht moet weten dat buitenom inhalen in bocht 4 gelijk staat aan sportieve zelfmoord. Door de snelheid van de RB16B was het ook totaal onnodig om daar al zo ongeduldig te zijn. Een latere actie op de baan had volstaan, evenals een under- of overcut bij de pitstops. Perez verloor zijn hoofd en deed hetzelfde nogmaals bij Charles Leclerc. Waar over de straf van Norris nog te twisten valt, kwam het bij Perez versus Leclerc zelfs tot twee touchés. Niet snugger voor iemand die aan het begin van de race nog de andere kant van diezelfde medaille heeft gezien. Overigens wel chapeau voor zijn reactie na afloop: "Dit is niet wie ik ben, zo wil ik niet racen."

"Maybe no schnitzel for today", liet Yuki Tsunoda na afloop op social media weten. De lach is nooit ver weg bij de Japanner, al verging het lachen hem tijdens de race wel even. Zo is de AlphaTauri-coureur meermaals op de vingers getikt voor het overschrijden van de witte lijn bij het ingaan van de pitstraat. Alhoewel dat als kleinzerig kan worden gezien van de wedstrijdleiding, is het ook een spreekwoordelijke ezel die zich tweemaal aan dezelfde steen stoot. De stewards zijn in dat opzicht onverbiddelijk, met name om het punt nog maar iets duidelijker te maken. Het heeft de Oostenrijkse GP tot een ondankbare opgave gemaakt voor Tsunoda, en dat terwijl hij zaterdag nog keurig naar de zevende startplek reed. De potentie is er ontegenzeggelijk, maar 'Yuki the rookie' is nog wispelturig. Het team heeft hem precies om die reden naar Faenza gehaald en Helmut Marko voor de eerste race in Spielberg uitvoerig met hem gesproken, maar het resultaat is nog niet zoals gewenst. Tsunoda mag als nieuweling zonder enige twijfel fouten maken, maar het zou voor hemzelf wel fijn zijn als het balletje weer eens goed valt zoals in Bahrein. Al is het maar om na afloop schnitzel te kunnen eten...

Video: De hattrick van Max Verstappen, de debrief van Mercedes en de mediasessie van Christian Horner besproken in een nieuwe F1-update