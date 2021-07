Onbegrip over vele straffen GP Oostenrijk: "Te gek voor woorden"

De Grand Prix van Oostenrijk werd een waar straffenfestijn met enkele discutabele momenten. Zo kreeg Lando Norris een tijdstraf van vijf seconden omdat hij na de herstart in duel met Sergio Perez verwikkeld raakte. De Britse coureur dwong Perez buiten de baan. Zowel McLaren als Red Bull waren het niet eens met de straf, maar FIA-wedstrijdleider Michael Masi verklaarde dat Norris zijn tegenstander niet genoeg ruimte had gegeven. Later in de race was Perez zelf de gebeten hond toen hij twee keer vijf seconden tijdstraf kreeg voor verschillende aanvaringen met Ferrari-rijder Charles Leclerc. Volgens Montoya moeten coureurs zich bewust zijn van de risico’s als ze besluiten via de buitenkant een actie in te zetten.

“Wat er in de race gebeurde is naar mijn mening… waarom worden er straffen uitgedeeld? Omdat er een grindbak ligt”, zei Montoya in zijn analyse voor Motorsport TV. “Als er een uitloopstrook is, dan is het geen straf? Als iemand over een banaan rijdt en van de baan glijdt, wordt er geen straf uitgedeeld, maar wel als iemand in bocht 4 van de baan gaat? Puur omdat er een grindbak ligt? Als je naast iemand zit en je duwt iemand van de baan, dan levert dat een straf op. Ik weet het niet, maar dit is te gek voor woorden. Als ik de beslissing moest nemen, zou het vrij simpel zijn: aan de buitenkant heb je niets te zoeken, dat mag duidelijk zijn. Dat is een van de eerste lessen op de kartbaan. Tenzij de mentaliteit in de karting en in de juniorklassen gaat veranderen is het heel moeilijk. Alle jonge coureurs leren van begin af aan dat iemand die langs de buitenkant probeert te passeren, geen schijn van kans krijgt. Je moet ze van de baan rijden. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Sergio was het goede voorbeeld, hij kwam op het gras omdat hij aan de buitenkant zat. Toen hij de coureur aan de binnenkant was, was het ineens andersom en zat zijn tegenstander aan de buitenkant.”

De tweevoudig Indy 500-winnaar vindt dat de FIA duidelijkheid moet scheppen in wat wel en niet kan in een rechtstreeks duel. “Of je geeft coureurs de controle en laat hen het onderling uitvechten, of je stelt als stewards vast dat ze ruimte moeten laten. Als je het hebt over dat laatste, moet je dat ook weer gaan beschrijven. Hoeveel ruimte moet iemand dan geven? Als het op een beoordeling aankomt, krijg je alleen maar ontevreden reacties.”