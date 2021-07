F1 Tech: De veranderingen die McLaren hielpen Mercedes uit te dagen

Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van afgelopen weekend was McLaren zelfs in staat om de strijd aan te gaan met wereldkampioen Mercedes. In de kwalificatie was Lando Norris sneller dan de coureurs van de Duitse fabrikant, in de race wist hij de hele race lang met de zwartgeverfde zilverpijlen te strijden. De manier waarop de renstal progressie weet te boeken is weloverwogen. Geen gehaaste upgrades voor het in papaja gehulde McLaren, maar eerst de balans opmaken van wat er bij andere teams gebeurt. Eerst worden de relatieve sterke punten van de ontwerpen van de concurrenten geanalyseerd, voordat deze aangepast worden zodat ze werken met het eigen ontwerp.

Die werkwijze komt onder andere naar voren in de ontwikkeling van de vloer van McLaren. Zij waren als achtste team een van de laatsten die de overstap maakten naar een vloer met Z-vormige inkeping (zie hieronder). In eerste instantie gebruikte het een taps toelopende oplossing, die meer leek op wat de regelmakers voor ogen hadden met de reglementen voor 2021, maar tijdens de GP van Spanje deed men daar afstand van.

Vergelijking vloer McLaren MCL35M Foto: Giorgio Piola

De nieuwste update is een ander voorbeeld van deze aanpak. Ter hoogte van het breedste deel van de sidepods is een cluster met naar buiten gerichte vinnetjes geplaatst. Daarmee moet de luchtstroom iets omgebogen worden en moeten de stromingsstructuren die het al bevorderde versterkt worden. De komst van deze vinnetjes ging gepaard met een wijziging van de lengte van de flap op de rand van de vloer. Zoals zichtbaar is, is die nu samengevoegd met de vin aan de rand van de Z-vormige uitsparing (rode pijl in hoofdfoto, linksonder ter vergelijking). Dit is een kenmerk dat door andere teams, zoals Red Bull (onder, midden), wordt gebruikt om nog meer een knelpunt te creëren op dat deel van de vloer.

Vergelijking vloer McLaren MCL35M Foto: Uncredited

Je ziet ook dat er geen standaardsjabloon bestaat wat betreft de plaatsing en oriëntatie van de vinnen. Red Bull gebruikt vijf vinnen die dichter op de sidepod staan, terwijl Aston Martin voor de Oostenrijkse GP wisselde naar vier vinnen. Voorheen gebruikte het team drie vinnetjes (rechtsonder). Waarom is er geen standaard oplossing? Hoewel de teams iets aan snelheid winnen, moeten ze afgesteld worden op de specifieke eisen voor de luchtstroom.

Bij McLaren is te zien dat er gekozen is voor een zeer bewuste verandering van de hoek van de vinnen. De eerste vin heeft een steile hoek, die vlakker wordt naar mate de vinnetjes dichter bij de vinnen staan die al op de oude specificatie van de vloer te zien waren. Vlak daarachter is een tweede paar met vinnetjes toegevoegd. De buitenste daarvan is gebogen om dezelfde reactie van de luchtstroom uit te lokken.

Vloer McLaren MCL35M Foto: Uncredited

De komst van dit nieuwe cluster met vinnetjes aan de voorkant van de vloer heeft gevolgen voor het ‘r’-vormige vleugeltje dat enkele races geleden voor het achterwiel werd geplaatst. McLaren heeft dat weer kunnen verwijderen, omdat het overbodig werd door het werk dat verder stroomopwaarts wordt gedaan. De nieuwe oplossing wordt gezien als een efficiëntere manier om de prestaties te leveren die het team zoekt.

Nieuwe configuratie voor koeling

De Red Bull Ring was voor McLaren de perfecte locatie om te bewijzen dat de nieuwe oplossing voor de koeling er klaar voor was. De hoogte waarop de Oostenrijkse omloop ligt, legt nadruk op de verhouding tussen de noodzaak om de motor binnen het operationele raamwerk te houden en het verlies van aerodynamische efficiëntie door het bodywork te openen.

De kleinere koelingsopening aan de achterkant maakte zijn debuut tijdens de Franse Grand Prix, nadat het team in de eerste races voor een conservatieve aanpak koos vanwege de wissel naar Mercedes-motoren in 2021. Voor de GP’s van Stiermarken en Oostenrijk deed de renstal echter wat concessies: in het bodywork naast de coureur gebruikte het koelpanelen met lamellen. Daarmee moest de afvoer van warmte uit de sidepods verbeterd worden. Tijdens de GP van Stiermarken was alleen het paneel aan de rechterkant van de auto geopend, maar voor de tweede race op de Red Bull Ring werd ook de linkerkant geopend.

Detail endplate achtervleugel McLaren MCL35M Foto: Giorgio Piola

McLaren heeft ook tijd en geld geïnvesteerd in het ontwikkelen van zijn eigen individuele ontwikkelingsstromen. Met het nieuwe ontwerp van de endplates van de achtervleugel, die in Frankrijk werden geïntroduceerd, wijkt men af van de gebruikelijke trend. De onderste helft van de endplate bevat nu een set horizontale lamellen die lijken op de lamellen die erboven worden gebruikt. Wel zijn ze anders gerangschikt om de luchtstroom de juiste doorgang te geven. Dit is heel anders dan de oplossingen die we normaal gesproken zien op dit vlak. De teams gaven hier jarenlang de voorkeur aan verticale lamellen.